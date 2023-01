Verein Sterneneltern zieht in die ehemalige Küsterinwohnung der Kirchengemeinde Baden

Von: Dennis Bartz

Schatzmeister Olli Gebers greift zu Hammer und Meißel. © Bartz

Achim – An der Straße türmt sich Sperrmüll, aus der Küche hallen die Schläge des Hammers, den Olli Gebers, eigentlich Kassenwart des Vereins, wieder und wieder auf den Meißel schlägt, um den Fliesenspiegel zu entfernen. Keramikstück für Keramikstück bricht ab und fällt krachend zu Boden. Ungestört davon nimmt der Küchenbauer Maß und macht sich Notizen – die Pläne für die neue Küche sind fast fertig.

„Ein wenig melancholisch sind wir schon“, gesteht die Vorsitzende des Vereins Sterneneltern Achim Stefanie Gebers, während sie durch die neuen Räume im Ortsteil Baden führt. Nach knapp vier Jahren verlassen die Sterneneltern im Mai die Pavillonstraße und ziehen in die ehemalige Küsterinwohnung der Kirchengemeinde.

Lange hatte der Vorstand nach geeigneten Vereinsräumen gesucht. Die Entscheidung, dass es an alter Adresse nicht weitergehen soll, war bereits vor einem Jahr gefallen. Denn dort gibt es nicht genügend Räume für die Selbsthilfegruppen, es fehlt an Lagerfläche für Messematerial, Kleidung und Kindersärge. Außerdem gibt es dort keinen Garten. „Wir hatten aber immer davon geträumt, Gruppengespräche draußen machen zu können“, betont Stefanie Gebers.

Ende Dezember hat sie den Schlüssel für das künftige Vereinsdomizil erhalten. Und das scheint ein echter Glücksgriff zu sein: Mit etwa 110 Quadratmeter Wohnfläche bietet es Platz für drei Gruppenräume und ein Büro. „Es ist zudem voll unterkellert – wir haben künftig viel mehr Lagerfläche und richten uns unten zusätzlich einen Teamraum ein, in dem die Spinde aufgestellt werden“, erklärt Gebers.

Dort hinein hängen die Mitglieder ihre Vereinskleidung, bevor sie nach Hause gehen – ein symbolischer Akt: „Die Shirts sind vergleichbar mit dem Kittel eines Arztes. Wenn wir sie ausziehen, legen wir damit auch die Trauerfälle ab. Sie sind wie ein Schutzschild. Sie abzulegen, hilft uns, herunterzufahren. Wenn wir die persönlichen Schicksale mit nach Hause nehmen würden, kämen wir nicht in den Schlaf“, erklärt Stefanie Gebers.

Seit Jahresbeginn laufen nun die Renovierungsarbeiten – und mit jedem Fortschritt steigt die Vorfreude auf den Neustart, der mit einem Tag der offenen Tür gefeiert werden soll.

Weil es bis dahin noch viel zu tun gibt und die finanziellen Mittel des Vereins, der seine Arbeit zu einem Großteil mit Spenden finanziert, knapp sind, packen viele Mitglieder an. Sie haben bereits die alte Küche abgebaut, Teppiche heraus- und einige Tapeten abgerissen. Frische Farben, Werkzeug und anderes Material stehen bereit. „Alle sind mit viel Spaß dabei“, schildert Stefanie Gebers.

Der Verein profitiere davon, dass unter den Mitgliedern auch viele Handwerker sind. „Wir werden die Bodenbeläge also selbst verlegen und auch den Umzug alleine meistern“, zählt Stefanie Gebers auf. Unterstützung sucht sie noch für den Garten, der neu angelegt und dauerhaft gepflegt werden soll: „Vielleicht finden wir auf diesem Wege jemanden, der Spaß daran hat. Es gibt ja viele Menschen, die das gerne machen und womöglich selbst keinen eigenen Garten haben.“

Am neuen Standort möchten die Sterneneltern die besseren räumlichen Möglichkeiten nutzen, um die Vereinsarbeit weiter auszubauen. „Dafür suchen wir dringend weitere Ehrenamtliche, die beispielsweise eine Selbsthilfegruppe leiten wollen, die uns bei der Akutbegleitung unterstützen möchten oder auf Messen über unsere Arbeit informieren“, so Gebers.

Sie möchte das Angebot der bislang acht Selbsthilfegruppen ausbauen: Geplant sind unter anderem eine Geschwisterkindergruppe und eine Gruppe nur für Männer. „Den Vätern fällt es meist leichter, über ihre Gefühle zu sprechen, wenn sie unter sich sind. Ihre Bedürfnisse in der Trauerarbeit sind andere“, weiß Stefanie Gebers.

Wer die Arbeit der Sterneneltern unterstützen möchte, bekommt als „Newbie“, also als Einsteiger, professionelle Unterstützung von einem erfahrenen „Teamie“, der ihn als Pate begleitet und darin unterstützt, die richtige Aufgabe für sich zu finden. „Wir suchen zum Beispiel weiterhin empathische Menschen, die die Überführungsfahrten übernehmen“, so Stefanie Gebers.

Außerdem plant die Vorsitzende, in den neuen Räumen mit Unterstützung einer Yogalehrerin künftig einen Rückbildungskurs anzubieten. Frauen, die ihr eigenes Kind während oder kurz nach der Schwangerschaft verloren haben, falle es verständlicherweise schwer, einen solchen Kurs gemeinsam mit Müttern zu machen, die ein gesundes Kind haben.

Vorsitzende Stefanie Gebers freut sich auf den Umzug und packt selbst mit an. © Bartz

Ein Herzstück in den neuen Vereinsräumen soll die Küche werden, die voraussichtlich 4 .620 Euro kosten wird. Zu viel für den Verein, der deshalb kürzlich eine Crowdfunding-Kampagne auf der Plattform www.gofundme.com gestartet hat. 1. 555 Euro an Spenden sind dort bereits eingegangen, aber der größere Teil fehlt noch. Den Link zur Kampagne finden Interessierte auf der Facebook-Seite der Sterneneltern Achim. In der Projektbeschreibung heißt es: „Gern möchten wir mit unseren Selbsthilfegruppen kochen. Denn Essen ist in der Trauerarbeit essenziell wichtig. Dafür wird eine Küche benötigt.“

Der Verein hat sich für eine einfach gehaltene Küche entschieden und hat von einem Küchenbauer einen vergünstigten Preis erhalten. „Die gesammelten Spenden gehen 1:1 in die Anschaffung. Sollte mehr Geld als das Benötigte zusammenkommen, werden wir es für die weiteren Renovierungsarbeiten der neuen Vereinsräume nutzen“, kündigt der Verein an.

Dass die Sterneneltern künftig direkt neben einem Friedhof beheimatet sind, damit musste sich Vorsitzende Stefanie Gebers nach eigenen Worten zunächst anfreunden: „Wir hatten nicht gezielt in der Nähe gesucht, das hat sich zufällig so ergeben. Der Gedanke an die künftige Anschrift Am Friedhof 6 war zunächst merkwürdig, aber anderseits ist der Tod unser Thema. Wo passen wir also besser hin?“

2014 haben die Sterneneltern Achim ihre Arbeit aufgenommen und 2018 den Verein gegründet. 2019 folgte der Einzug in die bisherigen Räume in der Pavillonstraße. Inzwischen hat der Verein 96 Mitglieder, 18 davon sind Aktive. „Bis auf drei von ihnen sind alle Betroffene“, berichtet Stefanie Gebers.

Pro Jahr übernehmen die Sterneneltern die Akutbegleitung von 60 bis 70 Eltern, meist aus dem Landkreis, aber auch darüber hinaus in ganz Niedersachsen – zum Teil sogar in Süddeutschland. „Inzwischen gibt es einige Vereine, mit denen wir im Bundesverband vernetzt sind – aber es gibt Gebiete, in denen kein Verein tätig ist. Dann springen wir gerne ein, zumindest telefonisch“, so Stefanie Gebers.

Wer die Arbeit der Sterneneltern unterstützen möchte, nutzt das Spendenkonto bei der Kreissparkasse Verden, IBAN: DE61 2915 2670 0020 4715 46.