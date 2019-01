Sechsfache Mutter will von Drogen nichts gewusst haben

Angeklagte: Kiste mit Marihuana lediglich aufbewahrt

Achim - Von Wiebke Bruns. Das Aufbewahren von 1,5 Kilogramm Marihuana war doch nur ein Freundschaftsdienst, so behauptete es gestern eine 38 Jahre alte Angeklagte aus Achim in einem Prozess am Landgericht Verden. Seit Mitte November muss sie sich dort zusammen mit zwei weiteren Angeklagten aus Achim und Bremen wegen gemeinschaftlichen Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge verantworten.