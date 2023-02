Veranstaltungsserie „Hörsaal – einfach tanzen“ feiert Premiere am Freitag, 17. Februar, im Kasch

DJ Stacccato freut sich auf seinen Auftritt im Kasch. © Privat

Achim – Die Vorfreude steigt bei Ulrik Borcherdt: Am Freitag, ab 21 Uhr, feiert er die Premiere seiner neuen Veranstaltungsserie „Hörsaal – einfach tanzen“. Neben Borcherdt, bekannt als DJ Uli B., legen als Gast-DJs Jan Helmerding, „Frank!e“ und DJ Stacccato im großen Saal des Achimer Kulturhaus Alter Schützenhof (Kasch) auf.

Für die Besucherinnen und Besucher soll es eine Zeitreise in die „guten alten Zeiten“ der Diskotheken wie Mic Mac, Zeppelin und Capitol werden. Die erfolgreiche Ära der damaligen Großraumdiscos und Clubs ist zwar vorbei – aber die Erinnerung der Gäste ist geblieben. Und die möchte Borcherdt neu aufleben lassen: Nach 35 Jahren im Nacht- und Eventleben startet er deshalb das private Projekt. DJ Uli B. legt zum Start selbst drei bis vier Platten auf. Danach möchte er den Abend am Lichtpult genießen.

Einen festen Eintrittspreis gibt es nicht: „Jeder gibt das, was es ihm wert ist. An diesem Abend geht es für mich genauso wie für die weiteren DJs nicht um Profit“, betont Ulrik Borcherdt, der sich auf bekannte Gesichter aus früheren Zeiten freut. „Aber an der Musik werden auch junge Leute ihren Spaß haben“, glaubt Borcherdt.

Ein festes Programm wird es nicht geben: „Die DJs allein bestimmen, was gespielt wird. Das kann Funk, Soul, Pop oder R’n’B sein – Hits der 1980er- bis 2000er. Alles ist möglich“, kündigt Borcherdt an.

Steht am Mischpult: DJ Jan Helmerding. © Privat

Damals seien es die DJs gewesen, die Trends gesetzt hätten: Diese hatten im Plattenladen ein eigenes Fach und konnten neue Schallplatten hören, lange bevor normale Kunden sie dort kaufen konnten. „Die Menschen sind in die Discos gegangen, weil sie den Musikstil des DJs mochten“, erinnert Borcherdt. Und genauso soll es im Hörsaal werden. Einmal pro Halbjahr nutzt Borcherdt sein großes Netzwerk und lädt einen oder mehrere DJ-Kollegen ein. Schon jetzt haben sich viele gemeldet, die dabei sein wollen: „Die Liste ist so lang – damit komme ich die nächsten acht Jahre aus“, scherzt Borcherdt. „Wir wollen an dem Abend einfach gute Musik hören, klönen und mit netten Leuten eine gute Zeit verbringen. Und ganz wichtig: Es soll getanzt werden.“