Spiel mit hohem Risiko

Veränderungssperre

Als Kind war ich mal mit meinen Eltern im Spielcasino von Monte Carlo bei einarmigen Banditen. Sonst nie mehr. Ich habe mit Spielhöllen nichts am Hut und weiss, wie schlimm Spielsucht ist und wie sie Menschen und Existenzen zerstören kann.

Dennoch sind sie erlaubt.

Die Stadt Achim hatte aus guten Gründen in den Bebauungsplänen für das Sanierungsgebiet der City so genannte Vergnügungsstätten ausgeschlossen. Warum sie es in dem für den Bereich Obernstraße/Herbergstraße nicht gemacht hat, bleibt ihr Geheimnis.

Ihr Geheimnis bleibt auch, warum sie für eine Veränderungssperre acht Monate Zeit brauchte und so lange den möglichen Investor hinhielt.

Dessen rechtliche Argumentation, dass er nichts Verbotenes tue und die Stadt wertvolle Zeit habe verstreichen lassen, ist jedenfalls nachvollziehbar.

Die Stadt hat sich schon einmal bei der Versteigerung des Service-Hochhauses an der Magdeburger Straße um einen Millionenbetrag verzockt. Auch jetzt könnte ihre sture Haltung auf rechtlich tönernen Füßen stehen.

Da ist es kein Trost, dass die Ratsmitglieder vielleicht nicht persönlich belangt werden können. Auch um das Geld der Steuerzahler wäre es schade.

Die Stadt spielt - wie in einer Spielhalle - mit hohem Risiko. Und sie hat eine doppelte Moral, denn über die hohen Steuereinnahmen durch die Spielothek in Achim-Ost freut sie sich an jedem Jahresende riesig.