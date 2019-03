Veit Hoffmann „Achimer Unternehmer des Jahres 2019“

Der Buchhändler Veit Hoffmann (Zweiter von rechts) ist am Mittwochabend als „Achimer Unternehmer des Jahres 2019“ ausgezeichnet worden. Beim 13. Achimer Wirtschaftsforum in der Kundenhalle der Sparkasse bekam er den Preis überreicht. Vor zahlreichen geladenen Gästen würdigten Redner das unternehmerische Engagement und die soziale Kompetenz des 46-Jährigen, der seit 2006 Inhaber der Buchhandlung an der Obernstraße 44 ist. Hoffmann sei ein Beispiel dafür, dass auch an einem schwierigen Standort für den Einzelhandel wie Achim ein Geschäft erfolgreich geführt werden könne, betonten Birgitt Strittmatter, Vorsitzende des Wirtschaftsbeirats, Henning Struckmann, Leitungskraft bei der Achimer Sparkasse und Bürgermeister Rainer Ditzfeld. Die Festrede bei der Veranstaltung von Stadt, Beirat und Sparkasse hielt Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil. mm / Foto: schmidt