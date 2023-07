Urgestein und Chronist Badens Heinz Kuhlmann gestorben

Von: Manfred Brodt

Heinz Kuhlmann mit dem von ihm geprägten Buch „1000 Jahre Baden“ kurz vor seinem 95. Geburtstag. © Manfred Brodt

Achim-Baden – Fast exakt ein halbes Jahr nach seinem 95. Geburtstag ist der Badener Heinz Kuhlmann verstorben. Er war sozusagen ein Badener Urgestein und das personifizierte Geschichtsarchiv des Weserortes.

Für meinen Artikel zu seinem 95. Geburtstag ließ der mit E-Rollstuhl noch mobile Heinz Kuhlmann in seinem Haus hoch über der Weser noch einmal sein Leben Revue passieren. Im Telegrammstil:

Als Sohn der Hausfrau Lina und des Weichenreinigers Johann Kuhlmann geboren, besucht er in der NS-Zeit die Badener Volksschule und in Achim die Mittelschule, wird 1944 Auszubildender bei der Oberpostdirektion in Bremen, dann plötzlich Dienstverpflichtung, Wehrertüchtigung und Ausbildung, unter anderem am Panzergraben Bremerhaven, sowie Abordnung an die mährisch-slowakische Grenze als Unterführer für HJ-Volkssturmeinheiten und die 3. Kampfgruppe der SS Böhmen, schon nach einem Monat Oberschenkeldurchschuss und Ende des Kriegseinsatzes für den jungen Heinz Kuhlmann. Ende 1945 kehrt er in sein Baden zurück.

Er bleibt der Post treu, wird dort Postoberamtsrat, Diplom-Verwaltungswirt und Personalreferent. Als solcher lernt er die Belange der „kleinen Leute“ noch besser kennen, was ihn 1970 zum Eintritt in die SPD bewegt, die er für eine Periode im Achimer Stadtrat sowie in den Ortsausschüssen Baden, Badenermoor und Uesen vertritt.

Heinz Kuhlmann war aber auch in vielen anderen Vereinen und Organisationen verwurzelt, seit 1949 beim TV Baden, dessen Ehrenmitglied er ist, seit 1953 im Schützenverein, in der Arbeiterwohlfahrt und beim DRK. Er und seine früher verstorbene geliebte „Rösi“ errangen viele Meisterschaften und Auszeichnungen auf Bundes-, Landes-, Bezirks- und Kreisebene im Faustball und Prellball für sich und Nachwuchsteams des TV Baden.

In den letzten Jahrzehnten machte dann Heinz Kuhlmann von sich reden als großer Kenner der großen und kleinen Geschichte, hielt für die Geschichtswerkstatt Achim Vorträge, veröffentlichte Aufsätze zur Geschichte Badens und der Region vom Mittelalter bis heute. Für das 2013 herausgegebene Buch der Geschichtswerkstatt Achim und der Arbeitsgemeinschaft Badener Vereine zu „1000 Jahre Baden“ füllte er die meisten der 561 Seiten. Nach seinen Recherchen zum Beispiel in den Akten der Real- und Bodenverbände, den Archiven in Verden und Stade kannte er die Geschichte seiner Heimat in den letzten Jahrhunderten wie kein Zweiter. So haben wir durch ihn auch erfahren, dass früher die Weser weit weg von Achim und Baden floss dort, wo heute noch die Kirchspiele Achim und Lunsen ihre Grenze haben. Für die Geschichtswerkstatt Achim war es selbstverständlich, ihn zum Ehrenmitglied zu ernennen. Mit seiner Geschichtswerkstatt wurde Heinz Kuhlmann dann auch Ehrenpreisträger der Stadt Achim.

Dabei blieb er immer bescheiden und eher zurückhaltend. Zu seinem 95. Geburtstag plauderten wir natürlich über sein stolzes Alter. Mit dem Spruch von Juppi Heesters „Und ich werd noch 100 Jahr“ konnte er da nichts anfangen. Er hielt sich mehr an die plattdeutsche Weisheit:

„95 joar is ne lange tied, wenn man se för sik liegen seht, 95 joar is ne körte spann, wenn man se kikt von achtern an.“

Heinz Kuhlmann hatte ein erfülltes Leben und hat viel davon weitergegeben, was uns bleibt.