„Urgestein“ des Amtsgerichts verabschiedet

Achim - Die 50 hat Udo Bartels nicht ganz geschafft, trotzdem gilt er als „Urgestein“ des Amtsgerichts Achim: Nach fast 49 Arbeitsjahren, davon 32 Jahre in Achim, hat Amtsgerichtsdirektorin Sabine Reinicke den Ersten Justizhauptwachtmeister gestern Vormittag in den Ruhestand verabschiedet. „Das ist eine sehr lange Zeit, da macht Ihnen keiner mehr etwas vor“, so Reinicke.

Der 65-jährige Bartels wurde in Salzgitter geboren und begann sein Arbeitsleben 1970 bei der Deutschen Bundesbahn. Im Sommer 1979 wechselte er in den Justizdienst am Landgericht Braunschweig. Im Oktober 1987 ließ Bartels sich ans Amtsgericht Achim versetzen. Die Liebe war der Grund dafür. „Meine spätere Frau und ich hatten uns bei einer Fortbildung in Oldenburg kennengelernt“, sagt der Vater zweier erwachsener Kinder. In Oldenburg gab es damals keine freien Stellen, und so wurde Achim der Lebensmittelpunkt des Paares.

Bartels war über die Jahre erster Ansprechpartner für die Besucher des Amtsgerichts im Servicepoint, wenn es um Fragen zu Anträgen und Terminen ging. In erster Linie war der Erste Justizhauptwachtmeister, der sich auch im Deutschen Beamtenbund für die niedersächsische Jugend engagiert, aber für die Sicherheit und Ordnung im Gerichtsgebäude zuständig.

In sein Aufgabenfeld fielen neben Einlasskontrollen vor Verhandlungen auch die Vorführungen Gefangener zu Gerichtsterminen.

Eine der größten Veränderungen in seiner Laufbahn als Justizbeamter bezieht sich auf die ordnungsgemäße Dienstkleidung. „Früher hatten wir blaue Hemden und graue Hosen an“, erinnert sich Bartels. Heute tragen die Justizbeamten die gleiche blaue Kleidung wie die Polizei, nur sind ihre Oberteile mit der Aufschrift „Justiz“ versehen.

Auch die Sicherheitsvorkehrungen sind im Laufe der Zeit strenger geworden. „Früher haben wir die Gefangenen meist alleine in den Gerichtssaal gebracht. Das ist nicht mehr erlaubt, heute machen das immer zwei Kollegen.“ Zudem werden die Häftlinge am Amtsgericht Achim aus Sicherheitsgründen immer in Handschellen und Fußfesseln in die Verhandlungen geführt.

Gefährliche Situationen habe er am Amtsgericht Achim so gut wie nie erlebt, sagt der Hobbyschwimmer. „Nur einmal tauchten plötzlich 23 Angehörige eines Inhaftierten im Gerichtssaal auf, das war grenzwertig, aber wir konnten sie relativ schnell beruhigen.“

sb