Uphuser Projektschule für Plattdeutsch hat neue Lesesieger

Neben dem Prädikat „sportfreundlich“ hat sich die Uphuser Grundschule die Auszeichnung „Projektschule für Plattdeutsch“ verdient. Alle zwei Jahre läuft hier auch ein plattdeutscher Lesewettbewerb. Lehrerin Katrin Hauptmann (hinten, links) bereitete den aktuellen seit Januar in den dritten und vierten Klassen vor. Nachdem alle gemeinsam Texte gelesen hatten, meldeten sich 60 Schüler freiwillig zur weiteren Teilnahme. Die sechs Lesebesten jeder Klasse traten jetzt zum Schulentscheid an. Folgende Spitzenplatzierungen gab es dabei: Dritte Klasse 1. Niklas Martens, 3b; 2. Leni Paula Hofmann, 3a; 3. Ramina Matrusiew, 3b. Vierte Klasse: 1. Felix Bade, 4a; 2. Ciara Luna Hotzan, 4a; 3. Agata Dolkowski, 4b. Die plattdeutschkundige Jury bestand aus Antje Lührs, Silja Bischoff und Sina Junker (hintere Reihe, von rechts). Die mit Buchpreisen und Urkunden belohnten Erst- bis Drittplatzierten geben am 25. April in Verden auf Kreisebene noch einmal alles, um vielleicht sogar weiter in die Regional-Endausscheidung des Lesewettbewerbs zu kommen. Erstaunlich sei aber, wieviel Spaß allgemein den Grundschülern der Umgang mit plattdeutscher Sprache bereitete, hebt Katrin Hauptmann hervor. Sogar Kinder mit deutschrussischem Hintergrund hatten zum Teil noch Platt-Kenntnisse von Großeltern vermittelt bekommen. - Foto: Laue