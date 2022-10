Uphusens Geschichte sichtbar machen

Von: Michael Mix

Auf der Grünfläche an der Ecke Klinkdamm / Uphusener Dorfstraße will die Dorfgemeinschaft mit der Stadt einen Erinnerungsort schaffen. © Mix

Achim-Uphusen – Seit wann gibt es Uphusen? Vermutlich wissen das sogar nur die allerwenigsten Einheimischen. Eckpunkte der bisher „versteckten“ Geschichte Uphusens sollen aber schon bald für die Bevölkerung und interessierte Besucher sichtbar gemacht werden. Dafür hat sich Heimatforscher Rainer Pöttker am Dienstag im Ortsausschuss, der in der Schulaula tagte, ins Zeug gelegt.

Er erläuterte in der gut besuchten Sitzung den Antrag der durch ihn vertretenen Dorfgemeinschaft, einen Gedenkstein, der an die Ersterwähnung Uphusens erinnert, und eine Hinweistafel zur ehemaligen Jakobikapelle an der Ecke Uphusener Dorfstraße / Klinkdamm aufzustellen. Eine Idee, die in dem politischen Gremium viel Sympathie erntete.

Pöttker, der in Uphusen zu Hause ist, hat sich eingehend mit der Geschichte des Dorfs beschäftigt. Durch intensives Quellenstudium in verschiedenen kirchlichen und staatlichen Archiven bis hin nach Stade fand der Hobbyhistoriker heraus, wonach er gesucht hatte. „Uphusen wurde erstmals 1230 urkundlich erwähnt“, informierte Pöttker.

Das bedeute, dass der heutige Achimer Ortsteil bereits in acht Jahren ein rundes Jubiläum zu feiern habe. Schon aus diesem Anlass sollte seiner Meinung nach spätestens dann, „am besten aber deutlich vorher“, vor dem Wäldchen am Klinkdamm eine Acryltafel errichtet werden, auf der das geschichtsträchtige Datum und das „Drumherum“ festgehalten wird.

„Der seit nahezu sieben Jahrhunderten unverändert mit Eichen und Erlen bestandene Platz“ eignet sich Pöttker zufolge nicht nur deshalb gut als Standort für ein Denkmal, weil er sich im städtischen Besitz befinde. Es handele sich dabei um bedeutenden historischen Grund und Boden. Denn an der Stelle im heutigen Dreieck zwischen Uphusener Dorfstraße und Klinkdamm habe einst die Jakobikapelle gestanden.

„Sie war eine Stiftung der Clüver und somit eine kleine Privatkirche der Adligen mit eigenem Pfarrer und Friedhof“, erforschte Pöttker. Als Baudatum für das katholische Gotteshaus nennt er das Jahr 1339. Die Filiale der Achimer St.-Laurentius-Kirche habe allerdings nur etwa bis zur Reformation bestanden. Für die evangelisch-lutherischen Christen in Uphusen gab es dann keine Anlaufstelle vor Ort, heute gehören sie zur Gemeinde St. Nikolai in Bremen-Mahndorf, während die Katholiken aus dem Dorf St. Matthias in Achim zugeordnet sind.

Rainer Pöttker schlug in der Sitzung vor, zur Erinnerung an die im Spätmittelalter rund 200 Jahre existierende Kapelle einen Gedenkstein an deren altem Standort zu platzieren. Alternativ könne er sich dort auch eine Bronzetafel vorstellen, die allerdings mehr kosten würde.

Apropos Kosten. Die könnten zum Knackepunkt bei dem Vorhaben werden, denn die Stadt müsste dafür unter Umständen Geld locker machen, das sie nicht aus der „Portokasse“ nehmen kann. Und das dürfte im Doppelhaushalt 2023 / 2024, über den die Ratsfraktionen in den kommenden Monaten beraten und abstimmen werden, angesichts vieler weiterer Begehrlichkeiten, die ebenfalls nicht zum Nulltarif zu haben sind, knapp werden.

Grundsätzlich wird das von Pöttker vorgestellte Konzept jedoch begrüßt. „Verwaltungsseitig werden der Antrag und der vorgesehene Standort für die in Rede stehenden Anlagen als gut geeignet bewertet“, heißt es in einer Vorlage für die Sitzung des Ortsausschusses.

„Im Rahmen der erfolgten Vorprüfungen“ seien im engen Austausch mit dem Antragsteller „erste Kostenermittlungen“ vorgenommen worden. Demnach sind insgesamt rund 5 000 Euro für die Aufstellung eines Gedenksteins mit dem Schriftzug der Ersterwähnung und der Arbeiten im direkten Umfeld, wie etwa das Verlegen von Kleinpflaster, zu veranschlagen. Eine separate beziehungsweise über die Straßenbeleuchtung zu steuernde Lichtquelle für die Gedenkstätte hält die Verwaltung für nicht erforderlich. „Das muss auch nicht sein“, unterstrich Ortsausschussvorsitzender Herfried Meyer (SPD).

Die von der Dorfgemeinschaft Uphusen angeregte Bronzeplatte als Hinweis auf die historische Jakobikapelle wird es wohl nicht geben. Der von Pöttker beabsichtigte umfangreiche Text würde das Ganze nach Angaben von „angefragten Anbietern“ ziemlich kostspielig machen, heißt es dazu aus dem Rathaus und weiter: „Die Ausgestaltung als Bronzeplatte in unmittelbarer Nähe zum vorgesehenen Gedenkstein erscheint allein aufgrund der notwendigen Größe als nicht optimal.“ Eine Erinnerungstafel aus Acrylglas könne dagegen für rund 2 500 Euro erstellt werden.

„Ziel sollte es sein, die Kosten für die Stadt inklusive Leistungen des Bauhofs auf eine Größenordnung von 3 500 Euro zu beschränken und über den laufenden Haushalt zu finanzieren“, stellt die Verwaltung abschließend fest. Ansonsten werde über das Projekt politisch befunden werden müssen. Stichwort: Doppelhaushalt 2023 / 2024.

Eventuell könnte für den geplanten Gedenkort ja von der Stiftung der Kreissparkasse Verden ein Zuschuss eingeworben werden, sagte Rainer Pöttker. Dafür wolle die Dorfgemeinschaft einen Förderantrag stellen.

Annameta Rippich (CDU) brachte noch einen weiteren möglichen Akteur ins Spiel. Sie regte an, dass eventuell auch der Heimatverein Achim in Uphusen eine Erinnerungsstätte mit Bildern und erläuterndem Text schaffen könne. Dafür gebe es andernorts im Stadtgebiet bereits etliche gute Vorbilder.