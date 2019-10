„Unzulässige Baugenehmigung für Amazon“

Bürgerinitiative attackiert Landkreis: Geplantes Logistikzentrum nicht durch B-Plan gedeckt

+ Amazon will in Achim ein Logistikzentrum in ähnlicher Größenordnung wie in Winsen (Luhe) betreiben. Foto: amazon

Achim - Von Michael Mix. Der geplante Bau eines Logistikzentrums von Amazon in Achim lässt weiter auf sich warten. Auch knapp anderthalb Jahre nachdem der Stadtrat im Mai 2018 grünes Licht für die Ansiedlung des Versandhandelsriesen im Gewerbegebiet Uesener Feld gegeben hat, steht das umstrittene Vorhaben weiter auf der Kippe. Die Gegner des Projekts legen nun nach. Die „Bürgerinteressenvertretung in Sachen geplanter Amazon-Ansiedlung in Achim“ behauptet, dass die Baugenehmigung des Landkreises für das Logistikzentrum mit den „gesamten Festlegungen des zugrundeliegenden Bebauungsplans Nr. 58“ nicht vereinbar sei.