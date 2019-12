Unwürdiges Eingangstor zur Stadt

Ärger über unbepflanzten Kreisel am Freibad

+ Der unbepflanzte Erdhaufen ärgert Bürger und Verwaltung. Foto: Bischoff

Achim – Die Mittelinsel des Kreisverkehrs am Freibad ist derzeit traurig anzusehen. Die Pflanzen waren rausgenommen worden, um Schwerlasttransportern für Windkraftanlagenteile im Sommer die Möglichkeit zu geben, geradeaus über den Kreisel zu fahren. „,Schandmal’ wäre wohl übertrieben, aber es ist alles andere als würdig für ein ‚Eingangstor‘ in diese Stadt, das täglich hundertfach passiert wird: Nur ein Haufen Erde und das noch nicht einmal eingeebnet! Das darf doch nicht sein, diese exponierte Stelle monatelang so unansehnlich zu belassen und sogar auch noch über die Festtage!“, ärgert sich Werner Lampe.