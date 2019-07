Unübersehbare Erinnerung ans Ende einer dunklen Zeit

Achim - Von Manfred Brodt. Geschichte wird von der Geschichtswerkstatt Achim nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch, anschaulich behandelt und vermittelt. Sso besonders eindrucksvoll am Sonntag, als der ganztägige Ausflug zum Bunker Valentin in Bremen-Farge und zur Baracke Wilhelmine führte.

Der von den Nazis fast fertiggebaute und von den Engländern und Amerikanern zum Kriegsende dann bombardierte Hochbunker mit der Fläche von sechs Fußballfeldern und 33 Metern Höhe erinnert unübersehbar und bedrückend an die letzten Tage des sogenannten Tausendjährigen Reichs.

Hier in unmittelbarer Nähe zur Weser, wo schon 1938 große Tanklager für die Marine und Firmen angelegt worden waren, sollte nach den Vorstellungen der Nazibonzen eine weitere „Wunderwaffe“ produziert werden, die doch noch dem längst verlorenen Weltkrieg eine Wende geben sollte: Das U-Boot 21, das den Versorgungsflotten des Feindes empfindliche Verluste zufügen sollte. Dafür wurden unter der Regie der SS, des Reichsrüstungsministeriums und der Gestapo nicht nur alle Räder in Bewegung gesetzt, sondern auch Tausende Menschen zu härtester Arbeit getrieben.

Häftlinge des Konzentrationslagers Neuengamme, Zwangsarbeiter, Fremdarbeiter, Insassen eines Arbeitserziehungslagers und Kriegsgefangene wurden am Bau interniert. Arbeitssklaven aus 16 Nationen, unter anderem aus Frankreich, Griechenland, Jugoslawien, der Ukraine, der Sowjetunion, Böhmen und Mähren, wurden hier zur Schwerstarbeit gezwungen und geprügelt.

Mehr als zehn Stunden am Tag mussten Unterernährte schuften und Betonteile schleppen, die schwerer als sie selbst waren.

Als das kleine Italien zum Kriegsende die Fronten gewechselt hatte, kamen hier auch italienische Kriegsgefangene zum Einsatz.

In Baracken und auch Tanklagern waren die Entrechteten untergebracht. Zum Kriegsende entledigte man sich ihrer auch bei Todesmärschen zwischen den Konzentrationslagern und der Arbeitsstelle.

8000 Malocher waren im Einsatz, bewacht durch 2000 Bewaffnete von der Marine beziehungsweise sogenannten Kapos.

„Vernichtung durch Arbeit“ mit hier schätzungsweise 2500 Toten war einkalkuliert, und der U-Boot-Bunker dann zum Ende des für Deutschland verlorenen Krieges immerhin zu 95 Prozent fertiggestellt.

Viele Firmen des Reiches und der Region mit Rang und Namen hatten an dem gigantischen Projekt verdient, bei dem in verschiedenen Produktionsabschnitten alle 56 Stunden ein neues Unterseeboot entstehen sollte, das über eine Schleuse in die Weser und dann in die Nordsee laufen sollte. Die Alliierten wussten wohl schon lange von diesem gigantischen Rüstungsprojekt, ließen aber erst einmal hier Ressourcen und Arbeitskräfte der Deutschen binden, bis sie dann im März 1945 mit tonnenschweren Bomben dem Spuk ein Ende setzten.

Auch nach Kriegsende warfen amerikanische Piloten noch Bomben auf den Bunker mit seiner sieben Meter dicken Stahlbetondecke, um neue US-Bomben zu testen. Da mussten dann die Einwohner umliegender Orte evakuiert werden.

Der Hochbunker hat all dem erstaunlich gut standgehalten, ist von der Bundeswehr 50 Jahre bis 2010 als Lager genutzt worden und heute ein touristischer Anziehungspunkt für alle historisch Interessierten sowie ein Paradies für diverse Vogelarten und Fledermäuse.

Die Stadt Bremen hatte übrigens die Existenz dieser imposanten Rüstungsschmiede, bei der Bremer Firmen gute Geschäfte gemacht hatten, lange in der Nachkriegszeit verschwiegen.

Verbunden war die Riesenbaustelle mit einer Barackenlandschaft zwischen Schwanewede und Farge. In der Baracke Wilhelmine in Schwanewede, in der einst die Bunker--Bauleitung saß, erinnern die Heimatfreunde Neuenkirchen heute durch Vorträge, Ausstellung und deutsch-italienische Schulprojekte an die Verbrechen und das Leid dieser Epoche. So auch am Sonntag gegenüber der Geschichtswerkstatt Achim.

Von den Baracken, die von A bis Z einen Vornamen bekamen, ist nur noch die Wilhelmine übrig geblieben. Das Lager war nach dem Krieg zu Kaserne und Hospital umfunktioniert worden.