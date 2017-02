„Unternehmer des Jahres wird man nicht alleine“

achim - Erst das übernächste Achimer Wirtschaftsforum 2019 könne in den Räumen der neuen, noch zu bauenden Kreissparkasse am Kreisel über die Bühne gehen, sagte Vorstandsmitglied Matthias Knak. Zu der elften Veranstaltung dieser Art am Mittwochabend in der Kassenhalle in der Fußgängerzone begrüßte er mehr als 200 Gäste, „so viele durften hier nur mit einer Sondergenehmigung des Landkreises rein“.

Namentlich nannte Knak die heimische Bundestagsabgeordnete Christina Jantz-Herrmann (SPD), den Landtagsabgeordneten Adrian Mohr (CDU), Bürgermeister Rainer Ditzfeld sowie Festredner Martin Kind, Unternehmer und Präsident von Hannover 96. Achim sei ein starker Wirtschaftsstandort, betonte der „Banker“.

Nach dieser ersten von vielen an diesem Abend noch folgenden Reden gab es erstmal Musik. Die Rock- und Pop-Band der Kreismusikschule unter Leitung von Dieter Meyer spielte zwischendurch immer wieder mal weltbekannte Stücke, unter anderem von den Beatles.

Birgitt Strittmatter vom Wirtschaftsbeirat Achim, der das Forum zusammen mit der Stadt und der Kreissparkasse auf die Beine stellt, sprach von einer „Veranstaltung erster Sahne“. Entscheider aus Achim und umzu seien hier versammelt.

Wenig später fuhr Strittmatter jedoch aus der Haut. Dass aus der geheimen Sitzung des Verwaltungsausschusses der Stadt vorige Woche Pläne eines neuen Investors für die Erweiterung der Marktpassage und den Umbaus des angrenzenden Sparkassengebäudes zu einem größeren Einkaufszentrum an die Öffentlichkeit gelangen konnten, sei „ungeheuerlich. Das wäre dem Wirtschaftsbeirat nicht passiert“. Verschwiegenheit sei ein hohes Gut, um bestimmte Ziele erreichen zu können, erläuterte Strittmatter.

Und kam dann auf den Kern des Abends zu sprechen: die Wahl des Unternehmers des Jahres. Vier Kriterien müsse ein Kandidat erfüllen. Birgitt Strittmatter nannte die Stichworte „herausragende, vorbildliche Unternehmerpersönlichkeit“, „innovatives Unternehmen, das auch Arbeitsplätze schafft“, „soziales Engagement“ und „Familienunternehmen“. Unter den eingereichten Vorschlägen entscheide schließlich eine Jury, der Vertreter des Beirats, von Stadt und Sparkasse, des Vereins Haus Hünenburg, der örtlichen Presse und die beiden vorherigen Preisträger angehören.

Aber wer sollte diesmal die Siegerplastik erhalten? Das stets aufs Neue vom Ottersberger Bildhauer Walter Peter geschaffene Unikat steht symbolhaft für eine willensstarke, erfolgreiche, aber zugleich auch bodenständige Persönlichkeit.

Laudator Henning Struckmann, Leiter des Firmenkundengeschäfts bei der Sparkasse für den Nordkreis, verriet, dass der Preisträger 2017 ein „waschechter Ostfriese“ sei und aus Aurich stamme. Und begrüßte neben nahezu allen bisherigen zehn „Achimer Unternehmern des Jahres“ auch die Auricher Kreisrätin Henny Krabbe im Saal. Der neue Würdenträger, sagte er, führe eine Firma, die „ein Aushängeschild für den Wirtschaftsstandort Achim“ sei.

Ausgezeichnet wurde, wie berichtet, Bernhard Böden, Chef der Firma Power Innovation. „Unternehmer des Jahres“ werde man nicht alleine, sagte der 58-Jährige nach der Ehrung und bedankte sich bei seinen Mitarbeitern und Mitgesellschafter Albert Janssen für deren „Wissen und Innovationskraft“. In Achim fühle er sich gut aufgehoben. Mit der „grünen“ Stromversorgungstechnik für Elektroauto-Ladestationen wolle er „die alternativen Energien voranbringen“. - mm