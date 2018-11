Pop-Musizierstunde der Kreismusikschule in überfüllter Aula

Abwechslungsreiches Programm

+ © Dürr Junge Streicher, Klavierinterpreten und Gesangsschüler gaben sich bei der Pop-Musizierstunde der Kreismusikschule in der Aula an der Borsteler Landstraße in Achim ein Stelldichein und bewiesen dem Publikum ihr Können. © Dürr

Achim - Von Rüdiger Dürr. Eine höchst unterhaltsame Abendstunde erlebten die Besucher der vierten Pop-Musizierstunde in der Kreismusikschule in Achim. In der überfüllten Aula präsentierten am Mittwoch Musikschüler von Regine Jungmann (Gesang), Maren Scherenberg (Klavier), Evelyn Gramel (Gesang), Susanne Rau (Klavier) und Ingo Höricht (Violine) ein abwechslungsreiches Programm, das aus Streichern, Klavierinterpreten und Gesang bestand.