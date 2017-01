Unter elf nominierten Filmen zwei aus Achim

ACHIM/HANNOVER - Was tun gegen Mobbing und sexuelle Gewalt, Ausgrenzung und Vorurteile? 71 Schülerfilmteams aus Niedersachsen widmeten sich dem Kurzfilmwettbewerb von Blickwechsel, dem Verein für Medien- und Kulturpädagogik in Göttingen, und Markus Götte vom Königsworth Medienbüro. Unter dem Wettbewerbsmotto „ganz schön ungerecht, gegen Inklusion und Ausgrenzung“ drehten Schüler der Klassen 8 bis 10 spannende und anrührende Kurzfilme über (Un-)Gerechtigkeiten in barrierefreien Drehbuch- und Film-Workshops. Ihre Lehrer-innen erlernten das Filmhandwerk.

Elf Filme sind nun für die Endausscheidung nominiert worden. Gleich zwei Filme davon stammen von Schülern des Achimer Cato-Gymnasiums.

In dem dramatischen Kurzspielfilm „Liebes Tagebuch“ widmen sich Cato-Schüler dem Thema sexueller Missbrauch. Dabei erzählen sie die Geschichte einer 14-Jährigen, die von ihrem Vater zur Prostitution gezwungen wird. Die jungen Filmemacherinnen verarbeiten dabei aktuelle Gerichtsverfahren zu sexueller Gewalt gegen Minderjährige in einem fiktionalen Stoff.

Im Film „Khäoz“ der Achimer Gymnasiasten geht es um Hass, Neid, Missgunst und Familienstreit. In ihrem Rap-Musikvideo prangern die Schüler die Ungerechtigkeiten und Unversöhnlichkeiten an, die sich Menschen im Alltag gegenseitig antun, und fordern mit musikalischen Mitteln zum Umdenken auf.

Noch bis zum 3. Februar können Zuschauer ihren Lieblingsfilm wählen und diesem zum Publikumspreis verhelfen. Der Schülerfilm mit den meisten Likes bei YouTube gewinnt den Extrapreis. Die Top-Filme aus Niedersachsen anschauen und liken können Sie im YouTube-Kanal des inklusiven Kurzfilmwettbewerb „ganz schön anders“ bei Facebook unter. www.facebook.de/

ganzschoenanders oder un

ter www. youtube.com/

kurzfilmwettbewerb

Die große Filmparty mit Preisverleihung findet am 8. Februar um 11 Uhr im Astor Grand Cinema Hannover statt. Dort werden die Preise der Jury um die Schauspielerin mit Down Syndrom Juliana Götze und der Publikumspreis überreicht. Also gleich abstimmen!