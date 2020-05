14 Platanen zieren den Parkplatz an der Windmühle. Aber wie lange noch? Auf dem bisherigen Reitplatz will ein Investor, wie berichtet, sechs Häuser errichten. Zudem hat die Stadt vor, den oberen Teil des Parkplatzes als Baugelände zu veräußern. Insbesondere Anwohner Manfred Harms macht sich für den Erhalt der Bäume stark. Die von einem Vermessungsbüro abgesteckte Erschließungstrasse für die sechs Häuser vom Uesener Mühlenweg aus findet er „daneben“. Würde die Stadt deren Verlauf ein wenig in Richtung Mühle verlegen, könnten sämtliche Platanen stehen bleiben, sagt Harms. Zumindest beim Achimer Baumschutzbeauftragten stößt er damit auf offene Ohren. „Unser Ziel ist es, alle Bäume zu erhalten“, äußerte Daniel von Salzen auf Nachfrage. Ob das gelinge, hänge von Probegrabungen im Wurzelbereich ab. text und Foto: mix