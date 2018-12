„Uns abschotten wäre politischer Selbstmord“

Ingo Espenschied (Zweiter von rechts) ist Moderator und Produzent der Live-Dokumentation über das EU-Parlament. Links Stefanie von Richthofen-Klopp, die als Lehrerin im Gymnasium Am Markt für den Themenbereich Europa zuständig ist. Neben ihr Arian Kuhn von der „Europe direct“-Stelle in Lüneburg. Zusammen mit der Gymnasiallehrerin organisierte er die Veranstaltung in der Aula des Cato-Bontjes-van-Beek-Gymnasiums. Rechts dessen Leiter Dr. Stefan Krolle. - Foto: Laue