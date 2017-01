„Unnütz Leben ist wie ein früher Tod“

ACHIM - Es gab eine Zeit, in der die lesende Frau als Gefahr für die Ehe galt. „Die Beziehung zwischen Mann und Frau ist reformbedürftig“, erklärte daher bereits Ende des 19. Jahrhunderts die Frauenrechtlerin, Pazifistin, Publizistin, Fotografin und Landfrau Anita Augspurg und erregte damit großes Aufsehen.

Sie zählte zu den bekanntesten Frauen ihrer Zeit, war führend im radikalen Flügel der bürgerlichen Frauenbewegung aktiv und hatte maßgeblichen Anteil daran, dass Frauen das Wahlrecht erhielten.

Sie war zudem die erste promovierte Juristin des Deutschen Kaiserreichs und somit auch eine beeindruckende Rednerin.

Die Initiative „Frauenorte Niedersachsen“ des Landesfrauenrates bewegt sich auf den Spuren solch historischer Frauenpersönlichkeiten und erzählt von ihren Leistungen. Die am 22. September 1857 in Verden geborene Anita Augspurg ist die erste Frau, die in diesem Rahmen schon 2008 gewürdigt wurde.

Inzwischen haben sich 30 „Frauenorte“ in Niedersachsen etabliert. Am Dienstag präsentierte nun die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Achim, Angelika Saupe, in Kooperation mit dem Kulturhaus Alter Schützenhof (Kasch) das Bühnenstück „Mach das Buch zu, heirate mich. Anita Augspurg – ein Lebensmonolog“.

Darin zeichnet die Augs-purg-Biografin Christiane Henke ein prägnantes Porträt der jungen Feministin, das die Schauspielerin Birgit Scheibe beeindruckend inszeniert. Stimmungsvoll begleitet wurde sie dabei auf der Harfe von Assia Cunego.

Entstanden ist dieses Stück unter der Leitung von Gabriele Brenner im Auftrag von Christine Borchers, der Gleichstellungsbeauftragten des Landkreises Verden.

Das Kasch-Publikum im blauen Saal erlebte Birgit Scheibe, wie sie episodenhaft und in wechselnder, zeitgenössischer Garderobe das Leben von Anita Augspurg anhand von Briefen und Tagebüchern nachskizzierte.

Beginnend mit einer freien und glücklichen Kindheit in Verden, aber einer Jugend, in der ihr das „Tochterdasein“ bereits unerträglich erschien: „Ich bin zwei Menschen“, soll sie gesagt haben, „und führe ein inneres und ein äußeres Leben.“

Sie fühlt sich Goethes Iphigenie verbunden, gefangen zwischen Pflicht und Neigung.

Mit Erreichen der Volljährigkeit begab sich die 21-Jährige gemäß dem Motto „Ein unnütz Leben ist wie ein früher Tod“ nach Berlin und später München, wo sie Fotografie erlernte und sich mit einer Freundin erfolgreich in die Selbständigkeit wagte.

Nach einem Studium der Rechtswissenschaften in Zürich gründete Anita Augspurg in München Deutschlands erstes Mädchengymnasium und setzte sich 1896 mutig und mit markigen Worten für Frauenrechte ein: „Unser vier Jahre altes Familienrecht ist identisch mit dem tausend Jahre alten Recht des Stärkeren. Faustrecht und Ehe passen nicht zusammen.“

Solange Frauen unverheiratet waren, konnten sie sich weitestgehend frei entwickeln, aber mit einer Ehe verloren sie nahezu alle Persönlichkeitsrechte.

Kinder, Vermögen oder sogar der eigene Körper unterstanden zivilrechtlich dem Manne. Die Versorgungs-Ehe sei die legitimierte Form der Prostitution, wird Augspurg zitiert.

Authentisch und erschreckend vermittelte das Bühnenstück die Situation der Frauen zu damaliger Zeit und beschreibt den Weg zur Besserung – aber nicht ohne den Hinweis, dass eine Gleichstellung immer noch nicht vollständig erreicht sei. - sch