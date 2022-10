Ungewissheit erschwert Planung

Teilen

Auch Unternehmen wie Amazon suchen nach Möglichkeiten, Energiekosten zu sparen. © Bartz

Achim – Energiekosten einzusparen, dieses Problem beschäftigt derzeit nicht nur Privathaushalte, sondern auch etliche örtliche Unternehmen. Massiv betroffen sind beispielsweise die Bäckereien wie die Starke Bäcker KG, die in Achim eine Filiale an der Obernstraße betreibt. Gut 400 Frauen und Männer arbeiten in dem Familienunternehmen, das seit sechs Generationen auf dem Markt ist.

„Wir blicken sorgenvoll in die Zukunft“, gibt Geschäftsführer Maik Starke zu.

Vor allem die Kalkulation sei zur Zeit sehr schwierig. „Die Energiepreise an der Börse sind aktuell sehr hoch, sie können aber auch wieder fallen“, so der Unternehmer. Die Branche sei multipel betroffen: „Wir haben hohe Personalkosten, hohe Energiekosten und hohe Rohstoffkosten“, beschreibt er die Lage. Dabei habe nicht nur die Unternehmensführung, sondern vor allem auch jeder einzelne Mitarbeiter ebenfalls hohe Kosten. „Dementsprechend müssen wir Löhne anpassen, wir sehen uns da auch in der Pflicht, unsere Mitarbeiter zu unterstützen“, berichtet er. Eine Lösung ist nicht in Sicht. „Wir müssen die Preise anpassen“, weiß er.

Auch Öffnungszeiten werden zum Teil reduziert, das Sortiment steht ebenfalls auf dem Prüfstand. „Unsere Kunden kommen weiterhin, aber wir merken, dass gezielter eingekauft wird“, so Maik Starke. Auf den Kuchen werde da schon mal verzichtet.

Er empfindet die Ungewissheit als belastend. „Die hohen Lohn- und Rohstoffkosten werden sich so schnell nicht ändern. Wie es mit den Energiekosten aussieht, ist völlig unklar“, so Starke.

Auch Marc Runge, Marketingleiter des Unternehmens, kennt die Situation. Energie sei notwendig, allein schon um den von allen geliebten Geruch eines frischen Brots zu erzeugen. „Wir brauchen die Öfen“, so Runge. Aber auch weiß um die Probleme der eigenen Mitarbeiter. „Wir reden da über existenzielle Sorgen“, wird er deutlich.

Zu spüren sei generell eine gewisse Kauf-Zurückhaltung. Als Strategie gebe es bei der Starke Bäckerei nach wie vor immer ein Brot zu einem günstigen Preis. „Produkte, die nur von einigen wenigen Liebhabern geschätzt werden, verschwinden da schon eher aus dem Sortiment“, erklärt er.

Uwe Ehrhorn, Inhaber eines Vermessungsbüros und Vorsitzender des Vereins Haus Hünenburg, weiß ebenfalls: „Wir sind alle davon betroffen, eine Patentlösung gibt es nicht.“ Im Verein sind etwa 120 Mitglieder aus ganz unterschiedlichen Branchen aktiv, und je nach Branche ist die Situation unterschiedlich. „Im Bereich der Vermessung sind nicht die Energiekosten die Hauptkosten, sondern die Personalkosten“, erklärt er.

Allerdings würden bei den Bauträgern die Preise stark in die Höhe gehen, für die Produktion der Baustoffe benötige man eben viel Energie. „Viele, die gestern noch bauen wollten, bauen jetzt erst mal nicht – und das merken wir dann schon“, so der Fachmann. Die Zahl der potenziellen Bauherren schrumpfe, die Zukunft werde aktuell unsicherer.

„Wir sehen aber auch Bereiche, wo wir zulegen können“, sagt Ehrhorn. In den vergangenen Jahren sei die Branche mehr als ausgelastet gewesen. Aktuell etwas durchzuatmen, sei auch mal angenehm. „Doch die Sorge, wie es weiter geht, bleibt. Daher ist das eine Gratwanderung“, so Ehrhorn.

Auch Amazon in Achim nimmt das Thema ernst. Energie werde eingespart, wo es nur geht. Schon beim Bau des Logistikzentrums im Uesener Feld sei Energieeffizienz großgeschrieben worden, obwohl die jetzige Krise damals noch nicht zu erahnen war. Das mehrstöckige Gebäude ist laut dem Unternehmen mit energiesparenden LED-Leuchten ausgerüstet. Alle Antriebe der Fördertechnik seien so umprogrammiert worden, dass sie auch im laufenden Betrieb in den Energiesparmodus gehen, wenn der jeweilige Abschnitt nicht genutzt wird. „Das zahlt sich energiespartechnisch stark aus“, so ein Sprecher des Unternehmens.

Da die Klimatisierung der riesigen Räume viel Energie koste, werde die Anlage regelmäßig von einem Technikteam auch auf kleinste Leckagen überprüft. „Wir planen auch, alle Büros im Gebäude mit Lichtsensoren und Bewegungsmeldern auszustatten. Hierdurch möchten wir erreichen, dass die Räume nur dann beleuchtet werden, wenn es notwendig ist“, berichtet Amazon weiter.

Gespart werde auch, indem außerhalb des Gebäudes die Beleuchtung großer Schilder ausgeschaltet wird. Zusätzlich sei die Beleuchtung auf dem LKW-Yard umprogrammiert und damit sichergestellt worden, dass die Lichter in nicht-operativen Zeiträumen abgeschaltet werden.

Aber Amazon drückt auch sonst die Energiekosten. „Gas wird nur zur Unterstützung der Lüftung in den Anbauten in der Heizphase und zur Warmwassererzeugung genutzt. Hier prüfen wir bereits Alternativen“, berichtet der Sprecher.

Die gibt es bereits in Sachen Mobilität für die zahlreichen Kräfte, die etwa von Bremen nach Achim und zurück pendeln. Amazon bietet Bike-Sharing an und bezuschusst Jobtickets. So lassen sich zumindest Spritkosten sparen.