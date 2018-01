A1: Kurzfristige Sperrung und Stau bei Uphusen/Bremen-Mahndorf

Uphusen - Infolge eines Unfalls musste die A1 in Höhe der Ausfahrt Uphusen/Bremen-Mahndorf am Dienstagmittag gesperrt werden. Wenig später staute sich der Verkehr nach Süden bereits bis weit über das Bremer Kreuz hinaus.

Unmittelbar an der Auffahrt zur Autobahn habe sich kurz vor 12 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall ereignet, teilten die Beamten der Autobahnpolizei Langwedel und Bremen auf Nachfrage von kreiszeitung.de mit.

Die Vollsperrung in Richtung Süden konnte bereits kurz vor 13 Uhr wieder aufgehoben werden. Anschließend konnte der Verkehr vorerst wieder über zwei von vier Fahrbahnstreifen fließen.

Am Mittag sei der Verkehr in Richtung Bremen und Osnabrück durch den Unfall stark beeinträchtigt. Ein Sprecher der Polizei Langwedel empfahl allen Autofahrern, die aus Richtung Hamburg kommen, bereits in Posthausen die Autobahn 1 zu verlassen und von dort die Umleitung über die ehemalige Bundesstraße 75 zu nutzen.

An dem Unfall waren drei Fahrzeuge beteiligt, unter anderem ein Wohnmobil, berichtete eine Sprecherin der Polizei Bremen. Es habe zwei Verletzte gegeben, ein Rettungshubschrauber musste auf der Autobahn landen. Weitere Details konnte die Sprecherin am Mittag noch nicht nennen.

kom

Rubriklistenbild: © picture all iance / dpa