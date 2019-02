Auto kollidiert mit Baum: Fahrer erleidet schwere Verletzungen

Das Auto ist in der Zufahrt Achim-Nord gegen einen Baum geprallt.

Nach einem Unfall in der Autobahnauffahrt Achim-Nord musste die A27 kurzzeitig in Richtung Norden teilweise gesperrt werden.

Achim - Bei einem Unfall auf der Zufahrt zur A27 bei Achim ist am frühen Sonntagabend gegen 17.40 Uhr ein 82 Jahre alter Mann schwer verletzt worden. Laut Angaben der Polizei war sie mit dem Auto gegen einen Baum gefahren.

Der Mann wollte mit seinem Mercedes CLC 350 an der Abfahrt Achim-Nord offenbar übereilt die Autobahn verlassen. Aus noch ungeklärter Ursache fuhr der Senior mit seinem Sportwagen allerdings nichts nach Rechts ab, sondern steuerte geradeaus in das Sichtdreieck der Anschlussstelle.

Zuvor hatte der 82-Jährige nach Angaben der Polizei noch zwei Autos auf der A27 überholt, als er plötzlich nach rechts zog und über den Verzögerungsstreifen in den dahinterliegenden begrünten Seitenraum fuhr.

Mehrere Bäume umgefahren

Dabei pflügte der schwere Mercedes zwei Bäume um, rammte einen Stamm und kam schließlich an einem massiven Baum zum Stehen. Dabei wurde der Mann in dem Wrack eingeklemmt. Achims Feuerwehrleute mussten den 82-Jährigen mit schwerem Gerät aus dem Unfallwagen schneiden. Ein Rettungswagen brachte ihn in eine Klinik.

Um eine schnelle Versorgung der Verletzungen sicherzustellen, forderten die Einsatzkräfte einen Rettungshubschrauber an. Zur Landung - zu der es aber nicht mehr gekommen ist - musste der rechte Fahrstreifen der Autobahn 27 kurzzeitig in Richtung Norden gesperrt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Spontane Tempo-Kontrolle an der Unfallstelle

Als Reaktion auf die vermutlich zu schnelle Fahrweise des Unfallfahrers leiteten die Beamten der Autobahnpolizei Langwedel noch am selben Abend eine Geschwindigkeitsüberwachung im Bereich der Unfallstelle mit Fahrtrichtung Cuxhaven ein. Bei 2000 kontrollierten Fahrzeugen stellten die Polizisten 70 Geschwindigkeitsübertretungen fest.

kom/cb