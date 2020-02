Mann nach Unfall schwer verletzt: Feuerwehr betreut zwei Hunde

Ein betrunkener Autofahrer ist am Sonntagnachmittag frontal gegen einen Baum in Achim gefahren. Feuerwehr und Sanitäter mussten sich nicht nur um den Fahrer, sondern auch um seine vierbeinigen Begleiter im Kofferraum des Wagens kümmern.

Update, 3. Februar: Die Polizei hat am Montag weitere Details zu dem Unfall in der Friedrichstraße in Achim mitgeteilt. Der 51-jährige Autofahrer war alkoholisiert und erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen.

Wie die Beamten mitteilen, war der 51-Jährige am Sonntag gegen 17.35 Uhr in Richtung Borsteler Landstraße unterwegs, als er mit dem Baum kollidierte, der sich in der Mitte der Straße auf einer Verkehrsinsel befindet.

Der Mann wurde schwer verletzt und von Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. Im Rahmen der Unfallaufnahme ergaben sich laut den Beamten erste Hinweise auf eine Alkoholbeeinflussung des Autofahrers.

Unfall in Achim: Fahrer hatte mehr als 1,3 Promille

Einsatzkräfte der Polizei Bremen führten daraufhin einen freiwilligen Alcotest bei dem Mann durch. Dieser habe einen Wert von mehr als 1,3 Promille ergeben. Daraufhin ordneten die Beamten die Entnahme einer Blutprobe bei dem Mann an. Weiterhin leiteten sie ein Ermittlungsverfahren ein und behielten den Führerschein des 51-Jährigen ein.

Aufgrund der starken Beschädigungen musste das Unfallauto abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Friedrichstraße zeitweise gesperrt.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, sich unter 04202/9960 an die Polizei Achim zu wenden.

Originalmeldung, 2. Februar: Achim - An einem Baum auf einer Verkehrsinsel endete am Sonntagabend die Fahrt eines Mannes auf der Friedrichstraße. Die Ursache des Unfalls ist noch unklar. Der Wagen knickte erst ein Warnschild um und krachte anschließend frontal gegen den Baum.

Unfall in Achim: Mann konnte Auto alleine verlassen

Während einige Autofahrer das Wrack ohne Hilfe zu leisten passierten, kamen Anwohner zusammen und betreuten den Verunglückten. Dafür gab es großes Lob von den Rettungskräften, die kurz darauf eintrafen. Der Mann konnte das Wrack eigenständig verlassen und in Begleitung zum Rettungswagen gehen.

Die Feuerwehr betreute in der Zwischenzeit zwei Hunde, die zum Unfallzeitpunkt im Kofferraum saßen.