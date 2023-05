Fahrradstraße mit Ökopflaster und Baumreihe

Von: Michael Mix

Rotes Pflaster mit viel Grün drumherum schwebt der CDU für die Strecke zwischen dem Bahnhof und Gieschen-Kreisel vor. skizze: cdu © -

Achim – Nördlich des Achimer Bahnhofs, insbesondere auf dem Lieken-Gelände, verändert die Stadt erheblich ihr Gesicht. Aber auch südlich davon halten Politik und Verwaltung – und wohl nicht nur die – eine Neugestaltung für überfällig und wollen die etwas „abgehängte“, bald noch um eine zentrale Busstation wachsende ÖPNV-Drehscheibe und die nur wenige hundert Meter entfernte Fußgängerzone auf attraktive, klimagerechte Weise miteinander verknüpfen.

Die CDU-Ratsfraktion liefert nun konkrete Ideen dazu.

Nach ihrer Kritik am Verkehrskonzept des Planungsbüros LK Argus für die Innenstadt haben die Christdemokraten eigene Vorstellungen zum Thema entwickelt. „Ein erster Schwerpunkt“ des CDU-Konzepts sei die Anbindung des von Pendlern und Reisenden viel frequentierten Knotenpunkts an die City. „Ziel ist es, den Menschen am Bahnhof eine Motivation zu geben, nach oben hin, zur Straße Zum Achimer Bahnhof, zu gehen, um dann dort gerne weiter den Weg in die Innenstadt zu finden“, heißt es in der von der Fraktionsvorsitzenden Isabel Gottschewsky verschickten Pressemitteilung.

Die CDU empfiehlt für diesen Zweck ein Bündel von Maßnahmen. So schlägt sie vor, auf dem abschüssigen Teilstück der Straße Zum Achimer die gesamte Breite von den Häuserwänden bis zur Brücke „auf eine Ebene zu bringen. Dabei sollte überlegt werden, ob die Fläche mit sogenanntem Ökopflaster hergestellt werden kann“. Es begünstige das natürliche Versickern von Niederschlägen, die das Grundwasser anreicherten, „anstatt sie in die Kanalisation abzuleiten“.

Das Konzept der CDU sieht weiter vor, auf der Häuserseite Bäume und andere Pflanzen in die Erde zu bringen, um Fußgängern einen sicheren Weg abseits des Fahrzeugverkehrs zu ermöglichen. „Die Restfläche erhält eine einheitliche Parkplatzordnung, wahlweise nur Schräg- oder nur Längsaufstellung an der Brückenseite und nur für Anwohner“, heißt es außerdem. Überall sollte „vorzugsweise“ rotes Pflaster verlegt werden.

Auch damit will die stärkste Fraktion im Stadtrat signalisieren, dass Autos auf dem kurzen Abschnitt keinen Vorrang haben. „Die Straße wird zu einer Fahrradstraße oder auch Spielstraße und somit von allen Verkehrsteilnehmern – Pkw, Rad, Roller etc. – gleichermaßen gleichberechtigt genutzt.“

Die Christdemokraten wollen die gesamte Strecke vom Bahnhof bis zur Fußgängerzone optisch und ökologisch aufwerten. Durch die Baumreihe werde der Weg nach oben attraktiver, „und mit diesem Grünzug in Richtung Innenstadt / Gieschen-Kreisel wird zusätzlich Flächenentsiegelung erreicht. Im oberen Straßenbereich soll der Fußweg die Bepflanzung aufgreifen und fortsetzen“.

Autofahrer, die aus Richtung Oyten kommen, sollen nach dem Konzept an der Ampel in Höhe der Goethestraße nicht mehr scharf rechts Richtung Bahnhof abbiegen dürfen. Sie könnten stattdessen über einen der beiden nahen Kreisel zum Ziel gelangen.

„Das Rechtsabbiegen an dieser Stelle ist sehr unübersichtlich und führt gegebenenfalls zu erheblichen Stauungen, wenn auch Fußgänger hier die Straße queren. Der Rechtsabbieger muss halten und die hinteren Fahrzeuge können dem Hindernis nicht ausweichen“, erklärt die CDU. Insbesondere im Berufsverkehr sei ein Verkehrsfluss jedoch wichtig.

Die Fraktion regt darüber hinaus an, dass die Verwaltung bei der Landesstraßenbaubehörde beantragen soll, das Teilstück der L 167 zwischen Ampel Goethestraße / Zum Achimer Bahnhof bis zum Gieschen-Kreisel rot zu färben „und in eine befahrbare Pflasterfläche umzugestalten. Gerne soll versucht werden, diesen Streckenabschnitt in eine Tempo-30-Zone zu wandeln.“ Eine andere Farbe des Fahrbahnbelags bewirke in der Regel eine gedrosselte Geschwindigkeit, merkt die CDU an.

Der abschüssige Abschnitt runter zum Achimer Bahnhof soll nach dem Konzept der CDU zur Fahrradstraße umgestaltet und ein Rechtsabbiegen für Autofahrer verboten werden. © mix

Auch für die Grüninsel zwischen der Kreismusikschule und dem Alten Markt unterbreitet sie Gestaltungsvorschläge. Die Schotterwege, die die Rasenflächen einfriedeten, sollten durch „biotopisch wertvolle Hecken“ ergänzt werden. „Der Platz selber könnte Spielgeräte für Kinder und Sitzgelegenheiten für Jung und Alt erhalten.“ Mehr Leben sie dort nötig. Erreicht werden könne das dadurch, dass die Stadt an der Stelle einen „Mehrgenerationen-Platz“ schaffe.

Des Weiteren nehmen die CDU-Ratsmitglieder auch schon mal das andere Ende der Fußgängerzone ins Visier. „Ab der Kreuzung Feldstraße / Am Marktplatz könnte eine Fahrradstraße mit Freigabe für Pkw und Durchgangsverkehr in beide Richtungen eingerichtet werden.“ Auch dort solle es dann keine getrennten Fahrbahnen und Fußwege mehr geben.

Für die Obernstraße-Fußgängerzone schlägt die Fraktion den Austausch des Kopfsteinpflasters gegen barrierefreien Belag vor. „Damit einhergehend sollte geprüft werden, wo gegebenenfalls entsiegelt werden kann.“

Und auf dem Teil des Baumplatzes, wo nicht Bebauung beabsichtigt ist, könnte für diesen Zweck etwa Filterpave der Achimer Firma Soiltec zum Einsatz kommen. Für wegfallende Stellflächen dort erwägt die CDU, Am Marktplatz / Asmusstraße eine Mobilitätsstation auf dem vorhandenen Parkplatz zu schaffen und mit E-Ladestationen auszustatten.

Abschließend bittet die Fraktion die Verwaltung zu prüfen, ob und zu welchen Kosten das Angebot des Bürgerbusses ausgeweitet werden könnte. „Besonders wird empfohlen, Haltestellen vor den in Achim befindlichen Seniorenheimen und vergleichbaren Wohnanlagen zu errichten.“