Achim-Baden: Unbekannte entsorgen abgetrennten Schafkopf im Altpapier

Von: Dennis Bartz

Unbekannte haben Tierkadaver im Altpapiercontainer des SV Baden entsorgt – mit teuren Folgen. © SV Baden

Baden – „Das ist einfach nur widerlich“, ärgert sich der Vorsitzende des SV Baden Mirko Wiedemann. Für vergangenen Samstag hatte der Verein zu seiner alle sechs Wochen stattfindenden Altpapiersammlung aufgerufen. Vier Mitglieder packten an dem Vormittag mit an – natürlich ehrenamtlich. Und eigentlich war die Aktion ein großer Erfolg.

Doch anstatt wie erhofft etwa 200 bis 250 Euro an Spendengeldern für die Jugendarbeit und das allgemeine Vereinsleben zu erhalten, erwartet den Verein nun eine saftige Rechnung in Höhe von 800 bis 1 000 Euro. Denn als Mitarbeiter des Entsorgers Nehlsen aus Verden den Altpapiercontainer am Dienstag abgeholt haben, entdeckten sie darin unter anderem einen abgetrennten braunen Schafskopf – und dazu Innereien, die Unbekannte in Plastiktüten gestopft und illegal entsorgt hatten. „Das Altpapier kann deshalb nicht mehr verwertet werden. Es wird stattdessen als Sondermüll behandelt. Und wir als Verein müssen dafür aufkommen“, erklärt Wiedemann.

Vereine wie der SV Baden hätten oft darunter zu leiden, dass Unbekannte im Schutze der Dunkelheit Hausmüll und Sperrmüll in die unbewachten Altpapiercontainer schmeißen. „Wir haben schon alte Mikrowellen, Gartenstühle, Kaffeemaschinen und jede Menge anderen Müll herausgefischt, die unsere Mitglieder dann privat entsorgt haben – aber Tierkadaver ... das geht zu weit“, kritisiert der Vorsitzende. Er erklärt, was das nun für den Verein bedeutet: „Die nächsten vier bis fünf Altpapiersammlungen dienen nun dafür, den Schaden auszugleichen, der uns entstanden ist. Das ist sehr ärgerlich für die Spieler der Fußball- und Tischtennisabteilung, die das in ihrer Freizeit machen.“

Erschwerend komme hinzu, dass der SV Baden aufgrund der Energiekrise derzeit mit deutlichen höheren Kosten rechnen müsse: „Pro Jahr sind es etwa 4 000 Euro, die wir mit Sponsoring, Mitgliedsbeiträgen und eigentlich einem Teil der Einnahmen aus den Altpapiersammlungen aufbringen müssen“, berichtet Mirko Wiedemann.

Der Vereinsvorsitzende hofft, dass sich Zeugen melden, die unter der Telefonnummer 0173 / 59 48 568 Hinweise zu dem oder den Tätern geben können. „Wir haben alles genau dokumentiert und gehen damit dann zur Polizei“, kündigt Wiedemann an.

Trotz der negativen Erfahrung plant er bereits die nächste Altpapiersammlung. Diese wird voraussichtlich am Samstag, 1. April, sein. Von 9 bis 12 Uhr stehen dann wieder Spieler des Vereins bereit, um Papier und Kartons entgegenzunehmen. „Dieses Mal erleben wir am Ende dann aber bitte keine böse Überraschung“, hofft Wiedemann. Weitere Infos über den Verein gibt es unter www.svbaden.de.