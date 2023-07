Unbekannte blenden Piloten von Passagierflugzeug mit Laserpointer

Von: Fabian Raddatz

Teilen

Unbekannte haben bei Achim südöstlich von Bremen die Piloten eines vorbeifliegenden Passagierflugzeugs mit einem Laserpointer geblendet.

Achim – Gefährlicher Eingreif in den Flugverkehr: Unbekannte haben offenbar die Piloten eines Passagierflugzeugs mit einem Laserpointer geblendet. Die Flugzeugbesatzung meldete die Störung des Flugverkehrs bei der Flugsicherung. Diese alarmierte dann die Polizei, wie ein Polizeisprecher am Samstag sagte.

Unbekannte hatten in Achim bei Bremen den Piloten eines Passagierflugzeugs mit einem Laserpointer geblendet. © Sebastian Willnow & Julian Stratenschulte/dpa

Die Beamten machten an dem mutmaßlichen Tatort an der Anschlussstelle Achim-Ost der Autobahn 27 am späten Freitagabend aber keinen Tatverdächtigen aus. Das Flugzeug habe ungeachtet der Blendung sicher weiterfliegen und auch landen können, teilte die Polizei mit. Die Beamten ermitteln nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Luftverkehr und suchen nach möglichen Zeugen.

Unbekannte blenden Piloten von Passagierflugzeug mit Laserpointer

Es ist nicht das erste Mal, dass es in der Region Bremen zu einem Laserpointer-Angriff auf einen Piloten eines Flugzeugs gekommen ist. Im November vergangenen Jahres hatten Unbekannte einen Laserpointer auf ein Flugzeug im Anflug auf den Bremer Flughafen gerichtet. Trotz der Laser-Attacke konnte der Pilot die Airbus-Maschine damals sicher landen. Glücklicherweise sei niemand zu Schaden gekommen, sagte die Polizei zu dem Vorfall 2022.