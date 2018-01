Radio Weser-TV sendet jetzt aus der Achimer Stadtmitte

Nicol Maillard, der aus Bremen stammende Geschäftsführer von „Radio Weser-TV“, im schon weitgehend fertig eingerichteten Studio an der Achimer Heilbronnstraße 7, dem früheren „Schoko-Lädchen“. Maillard studierte an der Film- und Fernsehakademie Berlin, drehte auch Dokumentarfilme und lebt heute in Lilienthal.

© Laue