Umzug mit fünf Millionen Teilen: Das Achimer Lego-Fachgeschäft „KiSebA“ eröffnet in neuen Räumen am Gieschen-Kreisel

Von: Dennis Bartz

Freuen sich nach dem mühsamen Umzug auf die Neueröffnung in den neuen Räumen: Sebastian und Bianca Kirst mit Barnie sowie Mitarbeiter Bastian Walsdorfer mit Stella. © Bartz

Achim – Für den einen sind Klemmbausteine nur Kinderspielzeug, das nachts zu schmerzhaften Trittfallen werden kann – für den anderen sind die bunten Bausteine das Tor in eine fantastische Welt, die Jung und Alt zu Abenteuern mit Rittern, Piraten oder Dinosauriern einlädt.

Sebastian Kirst, der bereits als Junge begeistert mit Lego gespielt hatte, hat vor einigen Jahren sein Hobby zum Beruf gemacht. 2014 hat er „KiSebA“, einen Handel für neue und gebrauchte Klemmbausteine an der Straße zum Achimer Bahnhof eröffnet. Und das Geschäft, das sich zu etwa 90 Prozent online abspielt, entwickelte sich vor allem in der Coronazeit so gut, dass Sebastian Kirst am Samstag, 9. September, um 9.09 Uhr gemeinsam mit Ehefrau Bianca und inzwischen 15 Mitarbeitern die neuen und geräumigeren Geschäftsräume am Gieschen-Kreisel, Obernstraße 10, eröffnet.

Sabine Buschmann sortiert gebrauchte Lego-Steine in die dafür vorgesehene Box. © Bartz

Selbst wenn nur etwa 100 Meter zwischen dem alten und neuen Geschäft liegen und das Team deshalb einen Großteil der Waren mit Hubwagen über den Gehweg transportieren konnte, war der Umzug eine logistische Herausforderung. „Wir sind schließlich der größte Reifenhändler Achims – nur eben im Kleinformat für Lego-Fahrzeuge“, sagt Kirst und lacht.

Seine Mitarbeiter hatten in den vergangenen Wochen alle Hände voll zu tun. Denn sie mussten insgesamt fünf Millionen Steine, Figuren und weiteres Zubehör des dänischen Herstellers sicher verpacken und am neuen Standort in die dafür vorgesehenen Boxen einsortieren.

Für Sebastian Kirst bedeutete der Schritt in die Selbstständigkeit übrigens nicht nur berufliches Glück, sondern auch privat: „Bianca hat bei mir 2016 als Mitarbeiterin angefangen – auf diesem Wege haben wir uns kennengelernt. Heute sind wir verheiratet“, sagt der Geschäftsmann, der einmal pro Woche am Steuer des Achimer Bürgerbusses sitzt.

Der „KiSebA“-Umzug war nötig geworden, weil das Lager längst viel zu eng geworden war. Am Gieschen-Kreisel steht nun mehr als doppelt so viel Fläche zur Verfügung. An den ursprünglichen Nutzer der Geschäftsräume, einen Aldi-Markt, erinnerte beim Einzug noch die Beschriftung der alten Sicherungen: „Dort stand noch Kühltruhe 1 und 2. Das mussten wir alles erneuern. Zuletzt war hier ,Rudis Resterampe‘ untergebracht, an die sich viele Achimer erinnern werden“, erzählt Sebastian Kirst. Er weiß spätestens seit dem Umzug: Selbst die einzeln nur wenige Gramm schweren Plastikbausteine bringen in großen Mengen viel Gewicht auf die Waage. „Wir mussten rund fünf Tonnen Lego-Steine bewegen“, rechnet der 41-Jährige vor, der als Händler bei Online-Plattformen wie „BrickScout“ und „BrickLink“ aktiv ist. Auf diesem Wege handelt und verschickt er gebrauchte Lego-Steine in alle Welt – vielfach in die USA und in den asiatischen Raum, aber auch in außergewöhnliche Länder wie Grönland und Südafrika. „Wir hatten sogar einen Kunden von den Kapverden – die Bestellung hätte ich am liebsten persönlich abgegeben“, berichtet Bianca Kirst.

Bianca Kirst soriert Lego-Steine ins Regal ein. © Bartz

Während andere Branchen Schwierigkeiten haben, Personal zu finden, erhält das Ehepaar Kirst regelmäßig Initiativbewerbungen – vielfach auch von Schülern, die sich mit dem Sortieren von gebrauchten Legosteinen ein paar Euro nebenbei verdienen wollen. „Wir werden bald auch den ersten Auszubildenden einstellen“, kündigt Bianca Kirst an.

Für die gute Stimmung im Betrieb sorgen derweil der zweijährige Labrador Barnie und die 15-jährige Jack-Russel-Terrier-Hündin Stella. „Die beiden sind unsere Feelgood-Beauftragten – einmal Kraulen, und schon fällt der Stress von einem ab. Aber auch bei den meisten Kunden kommen die zwei sehr gut an“, betont Sebastian Kirst.

Ins Geschäft kommen vor allem Familien, die nach Lego-Sets für sich oder als Geschenk suchen. Der Online-Marktplatz dagegen ist stark männlich geprägt: „Es sind zumeist Herren zwischen 30 und 50. Mit Lego-Masters hat die Marke sie als Zielgruppe gewonnen“, weiß Sebastian Kirst. Geschick und viel Durchhaltevermögen müssen diese Kunden mitbringen, wenn sie beispielsweise den Millenium-Falken aus „Star Wars“ bauen möchten, der mit mehr als 7.500 Teilen eines der größten Herausforderung ist. Die Titanic mit 9. 000 Teilen und der Eiffelturm, der es sogar auf 10. 001 Teile bringt, verlangen auch erfahrenen Lego-Bauern alles ab.

Weitere Infos

„KISebA“ ist dienstags bis freitags von 9 bis 13 Uhr und 14 bis 18 Uhr geöffnet, am Samstag von 9 bis 14 Uhr. Zur Eröffnung veranstaltet das Team einen Bauwettbewerb. Wer ein Tier aus Lego baut, kann einen Preis gewinnen. Weitere Infos unter www.kiseba.com.