Umweltfreundliche Fernwärme?

Von: Michael Mix

Das Blockheizkraftwerk an der Friedrichstraße erzeugt mit zwei Gasmotoren und Kraftwärmekopplung Energie. © Mix

Achim – Fernwärme gilt als umweltfreundliche Energiequelle. Doch in Achim werde sie im Blockheizkraftwerk (BHKW) an der Friedrichstraße durch die Verbrennung von fossilem Erdgas erzeugt, bemängelt Tobias Tschierse. Das Nabu-Mitglied, das im Norden der Stadt wohnt, bezieht von den örtlichen Stadtwerken Fernwärme und hat deshalb ein besonderes Auge auf dem Thema.

Auch viele öffentliche Gebäude würden damit beheizt.

„Von Verwaltung, Stadtwerken und Politik wird wiederholt so getan, als sei Fernwärme per se umweltfreundlich und nachhaltig“, sagt Tschierse gegenüber dem Achimer Kreisblatt. Das sei aber eben leider nicht so. Erst unlängst hatte Marco Schaubitzer, für das Gebäudemanagement bei der Stadt zuständig, in einer Sitzung des Ratsausschusses für Bauunterhaltung und Umwelt angekündigt, wo immer möglich auf Fernwärme setzen zu wollen.

Und von einem „Blockheizkraftwerk“ könne nur noch bedingt die Rede sein, sagt Tschierse. Denn seit zehn Jahren arbeiteten nur noch zwei von ehemals vier Gasmotoren an der Friedrichstraße. „Das einzig Umweltfreundliche an diesem Kraftwerk, nämlich der hohe Wirkungsgrad aufgrund von Kraftwärmekopplung (KWK), wurde also um die Hälfte der Kapazität beschnitten“, folgert er.

Dabei seien seitdem etliche neue Gebäude an das Wärmenetz angeschlossen worden. „Zuletzt das Kasch, die Wohnanlage auf dem ehemaligen Raiffeisengelände an der Feldstraße, der Erweiterungsbau der Astrid-Lindgren-Schule oder das IGS-Lernhaus und vor allem das Liekenquartier“, zählt er auf. „Ein Ausbau der KWK aber ist nicht erfolgt.“ Stattdessen sei in diesem Sommer die konventionelle Heizkesselanlage, also eine „Fernerdgasheizung“, erneuert und ihre Kapazität deutlich erweitert worden.

Warum werde für das Liekenquartier oder auch die Vogelsiedlung keine eigene Wärmeversorgung gebaut? Tschierse schlägt vor, ein zweites BHKW auf dem Stadtwerke-Gelände zu errichten.

Der Achimer Energieversorger, den er schon mehrfach um Antworten zu diesem Thema gebeten, aber nie welche von dem Unternehmen erhalten habe, müsse endlich Farbe bekennen und zugleich neue Wege auf diesem Aufgabenfeld beschreiten, fordert Tobias Tschierse. „Wie das BHKW Friedrichstraße zukünftig auf erneuerbare Gasquellen umgestellt werden soll, ist ebenso unklar wie die Frage nach einer Aufstockung der KWK dort.“

Licht ins Dunkel zu bringen, die Mauer des Schweigens in Sachen Fernwärme und den damit zusammenhängenden Aspekten zu durchbrechen, hält Tschierse für wichtig. Auf Nachfrage dieser Zeitung haben die Stadtwerke zu diesem und jenem Antworten geliefert.

„Die Gasmotoren erzeugen Wärme aus dem Kühlwasser und dem Abgas sowie Strom über einen angeschlossenen Generator. Durch dieses Prinzip der KWK erreicht das BHKW mittels hocheffizienter Ausnutzung des eingesetzten Brennstoffs Erdgas einen Gesamtnutzungsgrad von durchschnittlich etwa 90 Prozent, was bedeutet, dass 90 Prozent des eingesetzten Erdgases in Nutzenergie in Form von Strom und Wärme umgewandelt wird“, erläutert Sven Feht, Vorstand der Stadtwerke. Der Einsatz der KWK aus Erdgas träge damit zum Beispiel gegenüber der Kohleverstromung mit einem durchschnittlichen Wirkungsgrad von rund 45 Prozent deutlich zur Reduzierung des Energieeinsatzes und daraus resultierender CO2-Emissionen bei.

Bei tiefen Temperaturen und hohem Wärmebedarf der Kunden werden Feht zufolge die erneuerten, mit moderner Brennertechnik ausgerüsteten Spitzenlastkessel zugeschaltet. Damit könne auch das Liekenquartier versorgt werden. „Der Anschluss ans bestehende Wärmenetz ist günstiger und sicherer als ein neues zu schaffen“, entgegnet Feht diesbezüglichen Überlegungen Tschierses.

2012 sei die Gasmotorenanlage von vier Motoren auf zwei neue „hocheffiziente Module“ reduziert worden, da sich der Wärmeverbrauch durch Wärmedämmmaßnahmen von Gebäuden und Abbruch großer Wohnblöcke deutlich verringert habe. „Durch die Modernisierung konnte die Auslastung der Motoren von 4 200 auf 6 500 Betriebsstunden und somit die Effizienz der Anlage deutlich verbessert werden“, sagt der Vorstandssprecher. Was die Wärmeerzeugungskosten gesenkt habe. „Der Anteil der Wärmemenge, die in den BHKW-Modulen im Prozess der KWK erzeugt wird, beträgt rund 72 Prozent.“

Der Einsatz von regenerativen Energieträgern werde immer wieder geprüft, versichert Sven Feht. „Eine im Jahr 2020 von uns durchgeführte Analyse hat jedoch zum Ergebnis geführt, dass Bioerdgas aufgrund der unzureichenden Verfügbarkeit im deutschen Markt und den im Verhältnis zu Erdgas wesentlich höheren Beschaffungskosten zu der Zeit wirtschaftlich nicht sinnvoll war.“