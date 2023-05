Fest in Familienhand: Pfingstwiese in Baden startet heute um 18 Uhr

Von: Dennis Bartz

Organisieren das Fest als Familie: Jens Müller (links), Schwiegersohn Jürgen und dessen Sohn Peter sowie Cousin Frank Ahrend freuen sich auf den Start der Pfingstwiese. © BARTZ

Baden – Nur zwei Tage benötigte die Schaustellerfamilie um Organisator Jens Müller, um auf dem Grundstück am Weserbogen in Baden eine kleine Kirmes aufzubauen. Dort, wo sonst Hunde toben, an sonnigen Tagen Besucher in der Sonne liegen oder Ball spielen, stehen nun zwei Karussells, ein Biergarten und einige Buden. Pünktlich zum Start der beliebten Pfingstwiese heute Abend um 18 Uhr werden die Buden mit Jahrmarktleckereien und Gewinnen bestückt sein.

Die Veranstaltung hat bereits eine lange Tradition und ist besonders beliebt bei Familien. Sie punktet gegenüber großen Jahrmärkten wie der Verdener Domweih und dem Bremer Freimarkt vor allem mit ihrer Lage mitten im Grünen.

Für Jens Müller, der im vergangenen Jahr die Organisation von seiner Tante Helga Müller übernommen hat und mit seinen Buden bereits in etlichen Städten überall in Deutschland zu Gast war, ist die viertägige Badener Pfingstwiese immer etwas Besonderes – denn er verbindet damit Erinnerungen an seine Kindheit: „Ich war schon früher hier und fand das immer toll. Wir waren gerne am Wasser und haben Steine flitschen lassen.“

Die Geschichte der Badener Pfingstwiese, erklärt er im Gespräch mit der Presse, reicht sogar noch eine weitere Generation zurück: Sein Großvater Josef Müller habe das Fest vor rund 65 Jahren ins Leben gerufen. „Auch deshalb hängen wir sehr an der Veranstaltung und kommen immer wieder gerne nach Baden“, berichtet der Bremer, der auf die Unterstützung seiner Familie bauen kann: Mit dabei sind unter anderem Tochter Mareen und Schwiegersohn Jürgen Meyer – und der Sohn des Ehepaares, der fünfjährige Peter, packt schon mit an.

Der Cousin von Jens Müller, Frank Ahrend, macht den Familienbund komplett. Er ist dieses Mal mit seiner Mandelbude dabei. Der 75-Jährige war zuvor mit seinen beiden Musik-Express-Karussells bereits in vielen europäischen Ländern, unter anderem in Italien, Österreich, der Slowakei und England. Er kommt nach eigenen Worten aber immer wieder gerne zurück an die Weser.

Dort erhalten die Besucherinnen und Besucher ab heute Abend jahrmarkttypische Leckereien wie kandierte Äpfel und andere Süßwaren. Jens Müller hat das Angebot in diesem Jahr erweitert: „Viele Besucher hatten nach Crêpes gefragt – deshalb bieten wir diese nun zusätzlich zum Schmalzkuchen an.“

Jens Müller ist nicht nur Organisator der Pfingstwiese, er ergänzt das Angebot auch mit einer Schießbude und einem Eiswagen. Tochter Mareen und Schwiegersohn Jürgen Meyer betreiben einen Imbisswagen und ein Kinderkarussell – in Miniatur-Fahrzeugen drehen die Jüngsten darin ihre Runden.

Aber auch Jugendliche und Erwachsene müssen auf Nervenkitzel nicht verzichten: Nachdem im vergangenen Jahr ein Musik-Express zu einer rasanten Fahrt eingeladen hatte, steht dieses Mal ein neues Karussell bereit: der Aviator. Und mit dem geht es hoch hinaus: In 17 Metern Höhe wirbeln die Gondeln durch die Luft. Wer sich traut und einsteigt, der wird mit einem tollen Blick auf die Weser belohnt.

Am Pfingstsamstag öffnen die Buden und Fahrgeschäfte um 14 Uhr. Am Pfingstsonntag und Pfingstmontag geht es bereits um 9 Uhr los. Dann öffnet zunächst nur der Flohmarkt mit privaten Ständen. Ausrichter ist erneut der TV Baden. Wer Lust hat, kann spontan vorbeikommen und seine Waren anbieten. Gebrauchtes, Kurioses, Nippes und Antikes – für die Besucherinnen und Besucher gibt es vieles zu entdecken. Eine Anmeldung beim Sportverein ist in diesem Jahr nicht erforderlich.

Während die Flohmarktbesucher ihre Schnäppchen in den Kofferraum ihres Autos räumen oder auf den Gepäckträger schnallen, erwacht auch die Kirmes zum Leben. Am Sonntag und Montag geht es jeweils um 11 Uhr los. Bis 23 Uhr beziehungsweise bis 20 Uhr am Abschlusstag bleibt Zeit, das Angebot zu genießen.

Noch schneller als der Aufbau geht übrigens der Abbau: Bereits am Dienstagabend wollen die Schausteller und Budenbesitzer den Platz geräumt haben – auf Wiedersehen im nächsten Jahr.