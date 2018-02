Die Ueser Kreuzung schnellstens verbessern

Gemeinsamer Antrag der Achimer Fraktionen / Stadt soll mit Landes-Straßenbauamt verhandeln

Achim - Alle Fraktionen des Achimer Stadtrats, also SPD, CDU, Grüne, FDP und WGA, fordern in einem gemeinsamen Antrag für den Stadtrat, die vom Verkehrsgutachter Heinz Mazur vorgeschlagenen Verbesserungen an der Ueser Landesstraßen-Kreuzung möglichst schnell in Verhandlungen mit dem Landesstraßenbauamt in Verden umzusetzen.