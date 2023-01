Auf eine letzte Currywurst bei Jan Piep: Johann Jaeger schließt seinen Kultimbiss beim „Grünen Jäger“ an der Ueser Kreuzung

Johann Jaeger, hier mit seiner Assistentin Marlies, schließt zum Jahresende seinen bekannten Imbissstand an der Ueser Kreuzung. © sp

Achim – Seine Markenzeichen sind die Pfeife, die Schiffermütze, das Plattschnacken und die übergroßen Portionen. Johann „Jan“ Jaeger, der Betreiber des Imbisses an der Ueser Kreuzung, ein echtes Original, schließt zum Jahresende seinen Verkaufswagen. „Ich habe genügend getan und erlebt. Jetzt ist die Zeit zum Aufhören“, meint der 75-jährige Bierdener, den viele liebevoll „Jan Piep“ nennen.

Johann Jaeger, der als junger Mann zunächst als Landwirtschaftsmeister auf dem eigenen Hof in seinem Geburtsort Bierden 21 Jahre lang seine Familie ernährte, wechselte im Zuge des Strukturwandels und krankheitsbedingt den Job und wurde Bausparkassen-Mitarbeiter. „Dort habe ich 18 Jahre gutes Geld verdient“, bekennt er freimütig. Doch die große Erfüllung war dieser Job auf Dauer für ihn nicht.

„Ich wollte noch mal etwas Neues machen – und wäre gerne Lkw-Fahrer geworden. Doch mein Leibgericht – Currywurst mit Pommes – hat mich dann auf die Idee gebracht, es mal mit einem Imbissstand zu versuchen.“

Ein passender, gebrauchter Imbisswagen war schnell organisiert und am „Grünen Jäger“, seit mehr als 100 Jahren im Familienbesitz, fand sich 2004 ein idealer Standort.

„Diese ganze Unternehmung war absolutes Neuland für mich“, blickt Jaeger auf die Anfänge zurück. Aber der Laden lief. Mitunter mussten die Kunden Schlange stehen. Das am häufigsten verkaufte Gericht: Currywurst mit Pommes – mal mit, mal ohne Mayo. Dazu kamen Schaschlik, Frikadellen und Kartoffelsalat. Alles auch zum Mitnehmen. Schon die normale Pommes-Größe war für einen Normalbürger eine Herausforderung, eine XL-Portion konnte eine ganze Familie satt machen.

Das Angebot, wie auch die regulären Öffnungszeiten an drei Tagen pro Woche, ist über all die Jahre gleich geblieben. Einzige erwähnenswerte Änderung im Laufe der Zeit: Das Finanzamt untersagte es dem Imbiss-Betreiber, den Kunden für die Wartezeit kostenlos eine Tasse Kaffee anzubieten. Ein derartiger Unternehmer muss seine Getränke verkaufen. „Da hab‘ ich mich auch meist dran gehalten“, schmunzelt Jaeger und verteilt noch ein Sonderlob: „Ich konnte mich, vor allem in den Anfangsjahren, immer auf die Mithilfe meiner Familie verlassen.“

Danach waren Adele und Marlies treue Mitarbeiter, standen an der Fritteuse und am Verkaufstresen. Und natürlich Edris und Joulin. „Dieses syrische Flüchtlingspaar hat dadurch sogar besser deutsch gelernt“, freut sich Jaeger.

Kultstatus hatte, vor allem bei den Stammkunden, das rustikale angebaute „Speisezimmer“. „Jan Piep“ erklärt: „Das war manchmal wie eine kleine Kneipe. Sogar Ehen sind hier zustande gekommen.“ Vor Corona verpflegte der Imbiss oftmals zusätzlich die Gäste der zahlreichen privaten Feiern in den Räumen des als Gaststätte mittlerweile geschlossenen „Grünen Jäger“. Johann Jaeger: „Es war nie ein Fünf-Sterne-Gourmettempel – doch allen hat’s geschmeckt.“

Das alles ist ab morgen Geschichte. Am Freitag, 30. Dezember, von 11 bis 14 Uhr und von 17 bis 20.30 Uhr gehen die letzten Würstchen über den Tresen.

Der inzwischen 33 Jahre alte Verkaufswagen hat seine Schuldigkeit getan und wird verschenkt. Und spätestens mit dem absehbaren Abriss des an einen Investor verkauften „Grünen Jäger“ inklusive des angrenzenden Schießstandes ist dann ein Stückchen Ueser Ortsgeschichte verschwunden.

Auch das syrische Ehepaar Edris und Joulin gehörte zum Imbiss-Team – und lernte nebenbei deutsch. © sp

Johann Jaeger sieht’s mit einem Schuss Wehmut: „Doch alles hat seine Zeit.“ Er selbst freut sich darauf, künftig etwas mehr Zeit für die Familie zu haben, will mal wieder zu Schlagzeug und Trompete greifen (in jungen Jahren war er nebenbei als Musiker unterwegs), will auch mal wieder zur Jagd gehen – „und zu Hause ist während der Imbiss-Jahre auch einiges liegen geblieben, was noch erledigt werden muss“, gesteht Johann Jaeger.

Zur Stärkung gibt’s für ihn dann eine Currywurst mit Pommes – im Bierdener Imbiss. sp