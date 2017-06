Ueser Brücken auch Navi-Falle

Fahrbahn wirksam abdichten, bevor die neue Asphaltschicht aufgetragen wird. Das stand jetzt am Dienstagvormittag auf der voll gesperrten Brücke an.

Achim - Die voll gesperrten Ueser Weserbrücken können für Ortsunkundige auch zur Navi-Falle werden. Nicht alle Navigationshilfen sind nämlich schon auf die aktuelle Situation dort eingerichtet.

Und so geht es für manch überraschten Autofahrer, der etwa langen Staus auf der Autobahn aus Richtung Verden bis zum Anschluss in Arsten übers Land ausweichen möchte, plötzlich in Uesen nicht mehr weiter.

Zwei Kolleginnen in dieser Redaktion machten die Probe aufs Exempel per Smartphone. Und tatsächlich wurde auf Google-Map als Weg vom Achimer Arbeitsplatz in den Syker Raum die Strecke über die nur als Baustelle gekennzeichnete Ueser Brücke empfohlen.

Andere „Wegweiser“ wie iPhone sind besser aktualisiert und zeigen die Sperrung an. Sonst wären wohl viel mehr Autos oder gar Laster mit westdeutschen oder gar Münchner Kennzeichen an der Ueser Kreuzung beobachtet worden.

Auf die Ausgestaltung von Navigationshilfen habe die Landes-Straßenbaubehörde natürlich keinen Einfluss, betonte auf Nachfrage Gisela Schütt, Leiterin des Verdener Standorts dieser Behörde. Ansonsten werde bisher der Zeitplan für die Arbeiten an den Brücken voll eingehalten, so dass die Vollsperrung wie geplant am Abend des 1. Juli – also kommenden Sonnabend – beendet würde.

Nur das Wetter könnte allen doch noch einen Strich durch die Rechnung machen und die Freigabe verzögern. Daher werden nicht nur im Landesamt, sondern auch direkt auf der Baustelle etwas sorgenvoll Regen- und Unwettervorhersagen für Donnerstag registriert.

Die Brückenarbeiten erledigen Mitarbeiter des Standorts Magdeburg der Verdener Bauunternehmensgruppe Matthäi. Jetzt stand das Abdichten der Fahrbahn über die Flutbrücke an, bevor die neue Asphaltdecke aufgetragen wird. Die Sanierung des unteren Brückenkörpers mit Verpressen von Rissen im Beton und anderem ist abgeschlossen, die Erneuerung des Fuß- und Radwegs bis über die eigentliche Weserbrücke hinweg weit gediehen.

Insgesamt werden die Arbeiten einschließlich Einbringens einer Spundwand zur Böschungssicherung und dem Aufbau von „Winkelschutzelementen“ bis Ende August dauern. Die Baukosten belaufen sich laut Mitteilung der Straßenbau-Landesbehörde auf alles in allem rund 800 000 Euro.

Die Umleitungsstrecken zur Weserquerung über Autobahnen im Bremer Bereich, über Verden oder über das Weserwehr in Intschede erforderten in den vergangenen Tagen zeitweise doch beachtliche Geduld und Nervenkraft – Stichwort Staus. Vor dem Wehr in Intscheder Richtung reichte die Autoschlange am späteren Nachmittag manchmal kilometerweit zurück bis fast zur Daverdener Kreuzung. - la