Überzeichnete Aquarelle und bunter Stilmix

Achim - Von Ingo Schmidt. Unter dem Titel „Begegnungen in Farbe und Form“ sehen Besucher im Teehaus noch bis zum 21. Juni sieben Bilder der Delmenhorster Malerin Kristiane Mittag und 15 Werke der Achimer Künstlerin Gundhild Zoder.

Die Frauen haben sich vor rund 20 Jahren bei einem Kunstkurs in Ottersberg kennengelernt, und seinerzeit als Tischnachbarinnen Freundschaft geschlossen. Nun feiern sie gemeinsame „Begegnung“ bei der letzten Teehaus-Ausstellung vor der Schließung gegen Ende des Monats.

Gundhild Zoder, die zu den ersten Ausstellern im Teehaus zählt, malt seit der Kindheit. Ihre Aquarelle, die Landschaften auf Mallorca, der Algarve oder die Weserniederung darstellen, überzeichnet sie gerne nachträglich mit Pastellkreide oder Ölstift. „Man lernt im Lauf der Jahre immer dazu. So nehme ich mir einzelne Bilder manchmal wieder vor und arbeite an der Tiefe oder ergänze etwas“, sagt die 88-Jährige. Als Vorlage dienen ihr Skizzen in Tusche oder Kohle, die sie später als Aquarell umsetzt. Die Auswahl zeigt Lieblingsbilder, die sie gemeinsam mit ihrer Enkelin zusammengestellt hat.

Die Beiträge von Kristiane Mittag zeigen einen Stilmix in Acryl auf Leinwand. Die 66-Jährige kam erst vor wenigen Jahren zur Malerei und hat technische Erfahrungen in einer Zeichenschule in Bonn gesammelt sowie am Weiterbildungsinstitut der Hochschule für Künste in Bremen. Sie habe inzwischen die Enge und Vorgaben der Lehrgänge hinter sich gelassen und befinde sich auf der Suche nach eigener Ausdrucksstärke, sagt sie. Ihre Landschaftsdarstellungen und Abstraktionen sind durch kontrastreiche Licht- und Farbenspiele gekennzeichnet.

„Ich freue mich sehr darüber, dass diese beiden Damen die letzte Ausstellung bei uns gestaltet haben“, erklärt Inhaberin Ingrid Hashagen, „mit Gundhild Zoder, die viele Male bei uns ausgestellt hat, schließt sich quasi der Kreis.“