„Über Amazon können andere gar nicht diskutieren“

CDU-Neujahrsempfang: Mattfeldt für „Groko“ und gegen Regierungsverweigerung

+ Unter den 105 Besuchern des CDU-Neujahrsempfangs, Christdemokraten und Vertreter der Vereine und Verbände, waren auch Bürgermeister Rainer Ditzfeld und der stellvertretende Bürgermeister Rainer Aucamp (SPD). J Fotos: Brodt

Achim - Am Sonntagmorgen, an dem in Berlin die Sondierungen zur großen Koalition begannen, zeigte sich der CDU-Bundestagsabgeordnete Andreas Mattfeldt in Bierden beim Neujahrsempfang der Achimer CDU zuversichtlich, dass es zu dieser schwarz-roten Regierung kommen werde. Der CDU-Politiker aus Langwedel hofft, dass diese große Koalition mit ihrer Mehrheit dann auch große Aufgaben anpacken wird.