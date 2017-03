Freispruch im Prozess um gefährliche Körperverletzung

Achim/0yten - Es war vor ziemlich genau einem Jahr, als abends gegen 19 Uhr ein 25-jähriger Oytener im Eingangsbereich eines Mehrfamilienhauses am Berg in Oyten nach den Worten „Ich bring Dich um“ von unbekannten Tätern mit Schlagring und Schlagstöcken niedergestreckt und getreten wurde. Auch ein Bekannter, mit dem er das Haus zum Spaziergang verlassen wollte, soll einen Schlag abbekommen haben. Die Täter flüchteten.

Das Personal des Kranken- und Notarztwagens kümmerte sich um den Verletzten, die Polizei um die Aufklärung des Falles.

Das Opfer glaubte bald zu wissen, wer der Haupttäter war, ein heute 33-jähriger Libanese aus der Nachbarschaft, denn mit dem hatte er schon länger Streit wegen eines angeblichen Gelddiebstahls im gemeinsam besuchten Fitnessstudios. Der 33-Jährige stand deshalb als Angeklagter gestern vor dem Achimer Amtsgericht.

Das Opfer hatte im Verlaufe der Vernehmungen und auch des gestrigen Prozesses jedoch unterschiedliche Aussagen gemacht. Danach war einmal ein Täter maskiert beziehungsweise vermummt, dann zwei und bei seiner gestrigen Zeugenaussage sprach er von drei Maskierten.

Dann hatte er Zweifel und rief bei der Polizei an, der Hauptaggressor sei nicht der Angeklagte, sondern sein älterer Bruder gewesen. Wenige Tage später war er jedoch sich nach diversen Gesprächen wieder sicher, dass der Angeklagte der Schläger war.

Und im gestrigen Prozess entlastete er den Angeklagten völlig. Ja man habe Streit gehabt, aber man habe sich zuletzt die Hand gereicht, sich wieder versöhnt und die Kinder spielten wieder miteinander.

Alle Täter seien maskiert und dunkel sei es gewesen. Er könne wirklich nicht sagen, wer geschlagen habe.

Auch nach der Ermahnung, die Wahrheit zu sagen und sich kein Verfahren wegen Falschaussage einzuhandeln, erwiderte er Richter Andreas Minge: „Glauben Sie wirklich, dass ich jemand, der mich so kaputt schlägt, laufen lasse?“ Er sei jetzt überzeugt, dass der Angeklagte unschuldig sei, und habe auch die Anzeige gegen ihn zurückziehen wollen.

Typische Zeugenaussage: „Ich nix geseh’n, ich nix gehört“

Sein Besucher am Abend des Vorjahres, mit dem er das Haus verlassen hatte, will zum Zeitpunkt des Überfalls schon an seinem Auto auf dem entfernten Parkplatz gewesen sein und von der Gewalttat nichts mitbekommen haben. Kein Wort mehr davon, dass er auch an der Haustüre einen Schlag abbekommen hätte.

Der Angeklagte verweigerte die Aussage. Die Aussagen aller anderen Zeugen hatte einer von ihnen auf den Punkt gebracht. „Ich nix geseh’n, ich nix gehört.“ Auch der Zeuge, der seinen Prozesstermin verschlafen hatte und von der Polizei vorgeführt worden war, trug nichts zur Wahrheitsfindung bei.

Aus vorherigen polizeilichen Vernehmungen war klar geworden, dass mehrere Zeugen aus Angst keine Aussage machen wollten.

Angesichts der Ungereimtheiten und der fehlenden Beweise blieb auch dem Staatsanwalt nichts anderes übrig, als auf Freispruch zu plädieren, auch wenn sein „Bauchgefühl“ ihm etwas anderes sage.

Verteidiger Dr. Jürgen Meyer schloss sich dem Antrag auf Freispruch an, da die Anklage ja nur auf einer Vermutung des Opfers beruht habe.

Auf Freispruch und Übernahme der Verfahrenskosten durch das Land Niedersachsen entschied dann auch Richter Andreas Minge. Auch wenn man Prozessbeteiligten nicht glaube, beweise das jedoch nicht die Richtigkeit der Anklage, führte er aus.

Bleibt abzuwarten, ob es noch Verfahren wegen Falschaussage vor Gericht geben wird.

mb

Rubriklistenbild: © dpa