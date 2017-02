Türkisch für Fortgeschrittene

An der Grundschule am Paulsberg wird seit vielen Jahren, jeweils am 21. Februar, der „Tag der Muttersprache“ zelebriert. 2015 stand Plattdeutsch im Mittelpunkt. Hier tragen Kinder ihre Version der „Kleinen Raupe Nimmersatt“ vor. - Archivfoto: Duncan

achim - „Moin“, „Günaydin“ oder „Dobre djin“ – so kann der allmorgendliche Schulgruß klingen, wenn man plattdeutsch, türkisch oder russisch spricht. Dass Kinder mehrsprachig aufwachsen, ist in unserer Gesellschaft Realität. Das hat auch das niedersächsische Kultusministerium erkannt und bereits 2014 einen Runderlass an die Grundschulen im Land gerichtet. Dieser sieht vor, dass in den Klassen 1 bis 4 Unterricht in der Herkunftssprache erteilt wird. Vorausgesetzt, es beteiligen sich mindestens zehn Kinder. Auch in Achim gibt es mehrere Grundschulen, die die Mehrsprachigkeit ihrer Schüler fördern.

Erst im November 2016 hatte das Kultusministerium bekräftigt, herkunftssprachlichen Unterricht noch mehr fördern zu wollen. Begründet hat die Rot-Grüne Regierung dies mit aktuellen sprachwissenschaftlichen Erkenntnissen: Wer seine Familiensprache richtig beherrscht, dem fällt es leichter, eine weitere Sprache (in diesem Fall deutsch) zu erlernen.

Positive Erfahrungen mit diesem Konzept sammelte bereits die Astrid-Lindgren-Schule (ALS) Achim, deren Schülerschaft zu rund 80 Prozent ausländische Wurzeln hat, sagt Meike Wernwag, Leiterin der Grundschule Uesen und zurzeit auch kommissarisch für die ALS zuständig. Seit einigen Jahren schon gibt es eine Türkisch-Klasse mit derzeit 18 Schülern. Jeweils montags und freitags kommt dafür eine externe Fachkraft, die parallel auch in Posthausen und Verden unterrichtet, an die Schule. Das freiwillige Angebot richtet sich an alle Schüler. „Wobei praktisch nur Kinder dabei sind, deren Familiensprache auch türkisch ist“, so Wernwag. Ab der 3. Klasse erhalten die Schüler dafür auch Noten und wer den Unterricht vier Jahre lang gemeistert hat, erhält ein Zertifikat.

Das Sprachenpaket der Grundschule Uphusen umfasst, neben deutsch und englisch, auch russisch und plattdeutsch. 72 Schüler der Klassen 1 bis 4 nehmen zurzeit am Russisch-Unterricht teil. „Bei 98 Prozent ist russisch die Herkunftssprache, aber auch ein amerikanisches und ein türkisches Kind besucht diesen Unterricht“, erklärt Schulleiterin Bärbel Haverkamp. Der Lehrplan umfasst auch Grundlagen der Schriftsprache Kyrillisch, aber das Sprechen stehe im Vordergrund. Bereits vor zehn Jahren begann die Grundschule Baden mit einer Russisch-AG, mittlerweile ist die Sprache Bestandtteil des Unterrichts. 23 Schüler nutzen das Angebot derzeit in allen Jahrgängen. Sowohl in Baden als auch in Uphusen werden die Russisch-Schüler ab der dritten Klasse benotet und sie erhalten zum Abschluss ein Zertifikat, gibt Schulleiterin Ingrid Thieke Auskunft.

Von der Grundschule am Paulsberg besuchen einige Schüler die Türkisch-Klasse der ALS, weil die Schule selbst kein entsprechendes Angebot vorhält. Dennoch wird die Förderung der Herkunftssprache an der Bildungseinrichtung groß geschrieben, weiß Babette Wöckener, Lehrkraft und zugleich Fachberaterin für interkulturelle Bildung beim Landkreis Verden. Sie berät Schulen bei der Sprachförderung von Kindern mit Migrationshintergrund. Herkunftssprachliche Förderung vermittle Wertschätzung und stärke die Identität: „Endlich können die Schüler mal als

Initiative muss von Eltern ausgehen

Experten dastehen.“ Die Paulsbergschule fördert die Mehrsprachigkeit ihrer Schüler mit dem „Tag der Muttersprache“ am 21. Februar.

Seit rund zwei Jahren wächst dort auch die Anzahl der Schüler, die zuhause arabisch (Syrien) oder farsi (Afghanistan) sprechen. „Aber dafür müsste es erstmal qualifizierte Lehrkräfte geben“, sagt Babette Wöckener. Die Krux: Die Initiative für solch ein Unterrichtsangebot müsste von den Eltern ausgehen – und die wissen oft nicht Bescheid oder haben nach ihrer Flucht existentiellere Sorgen.

Ein weiterer Schönheitsfehler: Nach vier Jahren ist mit der Muttersprachenförderung erstmal Schluss. In Achim wird sie an keiner weiterführenden Schule angeboten. Kurioserweise gab es bis vor einigen Jahren in Niedersachsen noch Türkisch-Unterricht im Sekundarbereich, so Wöckener. Der wurde wieder abgeschafft – vermutlich, weil Theorien Oberwasser hatten, die Mehrsprachigkeit als hinderlich für den deutschen Spracherwerb ansahen. Inzwischen ein veraltetes Modell. „Es ist ja nicht so, dass das Gehirn nicht zwei Sprachen verarbeiten könnte“, betont Wöckener.

Dominik Lerdon, Leiter der Liesel-Anspacher-Schule, sieht drängendere Probleme als die weiterführende Beschulung in der Muttersprache: „Sprache bedeutet für mich Reichweite. Darum muss Deutsch im Unterricht die Basis sein.“ Freilich habe die Hauptschule es mit Schülern von sehr unterschiedlichem Bildungsniveau zu tun: „Zu uns kommen elf- bis 15-Jährige, die nicht alphabetisiert sind, aber auch Jugendliche aus bildungsnahen Elternhäusern.“

Dr. Stefan Krolle, Leiter des Cato-Bontjes-van-Beek-Gymnasiums, steht der Muttersprachenförderung in der Sekundarstufe aufgeschlossen gegenüber, vorausgesetzt, es werde professionell geplant. Über den Wechselkurs im Sprachunterricht kann er nur den Kopf schütteln: „Wenn die Politik mal dabei bleiben würde, was sie vorstellt, wäre sehr viel gewonnen.“ - ldu