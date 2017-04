Trompeter der NDR-Bigband kommt zum Jazzahead!-Festival nach Achim

Zur Jazzahead!-Clubnight in Achim spielt am 29. April der Jazz-Trompeter Ingolf Burkhardt.

Achim - Das Jazzahead!-Festival wurde bereits am Samstag im Theater am Goetheplatz in Bremen eröffnet. Zwei Wochen später, am 29. April, um 19 Uhr, kommt das Musik-Event im Rahmen der Jazzahead-Clubnight auch nach Achim.

Das Organisationsteam des Kulturhauses Alter Schützenhof (Kasch) konnte Ingolf Burkhardt, Jazz-Trompeter der NDR-Bigband, und sein aktuelles Bandprojekt „Jazul“ für ein Konzert gewinnen. Der Vorverkauf läuft.

Mit dem Blues änderte sich alles

„Mit diesem Projekt liegen Burkhardt und seine Groove-Meister musikalisch zwischen knackigem Seventies-Funk, geschmeidigem Latin, funkelndem Bebop und unwiderstehlichem Disco-Beat. Mit großer Hingabe, lässigem Selbstverständnis und jeder Menge Spaß stecken sie das Publikum locker an“, ist sich Kasch-Mitarbeiterin Susanne Groll sicher.

1963 in Baden-Württemberg geboren, sammelte der neunjährige Ingolf seine ersten musikalischen Erfahrungen in der heimischen Blaskapelle. Vier Jahre später tauchte er in eine vollkommen neue Welt ein, als er durch seinen Musiklehrer an der Mittelschule den Blues entdeckte. Seinen ersten professionellen Aufritt mit einem Tanzorchester legte Ingolf mit 16 Jahren hin, bevor er 1982 begann, mit der bekannten und mehrfach ausgezeichneten SBF Big Band (Stadt Bad Friedrichshall) zu spielen. Doch dabei sollte es nicht bleiben.

Trompeter beim „Starlight Express“

Als er für das Landesjugendjazzorchester Baden-Württemberg unter Leitung des amerikanischen Jazzposaunisten und Musikprofessors Jiggs Whigham vorgeschlagen wurde, spielte er mit diesem nicht nur einige CDs ein, sondern tourte auch über Europas Grenzen hinaus bis nach Afrika.

Zurück in der Heimat feilte Ingolf von 1985 bis 1989 an der Hochschule für Musik Köln bei dem deutschen Jazz-Veteran und Professor für Trompete, Manfred Schoof, sowie bei Jiggs Whigham an seinen Fähigkeiten – ganz offensichtlich mit Erfolg: Er begann, mit der WDR Big Band, der offiziellen Big Band der EU, Chaka Khan, Peter Herbolzheimer’s RC&B und dem Trio Rio (er spielt den Hit „New York Rio Tokyo“) aufzutreten. Daneben spielte er zwei Jahre lang die erste Trompete im Musical „Starlight Express“. Von 2001 bis 2008 hatte er zudem eine Professur an der Hochschule für Musik und Theater Hamburg inne.

Seit 27 Jahren in der DDR Big Band

Seit 1990 ist Ingolf nun festes Mitglied der NDR Big Band, mit der er unter anderem neben Jazzgrößen wie Quincy Jones, Al Jarreau, Lionel Hampton, Abdullah Ibrahim, Jimmy Smith, Wayne Shorter und Bobby McFerrin auf der Bühne stand. Darüber hinaus hat er als einer der gefragtesten Studiomusiker Deutschlands unter anderem mit James Last, Mr. President, Dieter Bohlen, Christina Stürmer und Dionne Warwick zusammengearbeitet, spielt die neue „Tagesschau“ Kennung und hat unzählige Jingles und CDs aufgenommen.

Mit drei Alben hat sich das 2006 gegründete Quartett „Jazul“ mit dem deutsch-spanischen Gitarristen Roland Cabezas, dem hochgelobten Nachwuchsdrummer Simon Gattringer und Achim Rafain am Bass eine stetig wachsende Anhängerschaft erspielt. Daneben tourt die Band durch Europa und stand auch schon mit Jazzlegende Nils Landgren auf der Bühne.

Das Konzert im Kasch kostet 18 Euro, ermäßigt 12 Euro.