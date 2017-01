Die Tricks der Industrie fürs „schnelle und gesunde Essen“

Fernsehexperte Sebastian Lege

+ Der aus Achim stammende Koch und Lebensmitteltechniker Sebastian Lege enthüllt im Fernsehen Geheimnisse der industriellen Lebensmittel-Herstellung. - Foto: ZDF / Willi Weber

Achim/Mainz - Von Manfred Brodt. Als Jugendlicher aus Achim machte er im Verdener Parkhotel Grüner Jäger seine Ausbildung zum Koch, im Bremer Ratskeller und später in namhaften Hotels in Düsseldorf, Bremen und Hannover zeigte er dann seine Kochkünste, bis er für einen Lebensmittel-Weltkonzern als Produktentwickler freiberuflich tätig war.

Heute ist der Foodexperte und Entertainer Sebastian Lege (38) schon eine Fernsehgröße, die jetzt in den ZDF-Sendungen „Die Tricks der Lebensmittelindustrie“ am 17. und 24. Januar um 20.15 Uhr wieder auftritt.

Nach „Galileo“ auf Pro7, „Volle Kanne“, „Aldi, Lidl & Co: Wie gut sind Discounter-Lebensmittel?“ beim ZDF im vergangenen Jahr nun das Thema „Schnelles und gesundes Essen als billige Massenware“. Auf der einen Seite ermögliche industrielle Fertigung gleiche Qualität zum kleinen Preis, auf der anderen Seite führe Profitgier zu Etikettenschwindel und Tricks.

In der Ankündigung heißt es: „Zeit ist Geld, auch beim Essen. Da sind sich Kunden und Hersteller einig. Die einen wollen eine schnelle Mahlzeit für wenig Geld, die anderen möglichst fix Geld verdienen. Teils simple, teils ausgebuffte Tricks sorgen dafür, dass beide Seiten auf ihre Kosten kommen.“

+ Sebastian Lege berichtet aus seiner „Food-Werkstatt“. Koch und Lebensmitteltechniker Lege weiß, dass die Hersteller tief in die Schublade von Chemie, Physik und Psychologie greifen und teils kuriose Tricks nutzen.

Mit unterhaltsamen Experimenten und verblüffenden Tests gewährt er Einblick in die cleveren technischen Verfahren, mit denen Massenware für Gesundheitsbewusste hergestellt wird – manchmal zu Lasten der Qualität, aber nicht immer, wie er durchaus nicht einseitig feststellt.

Künstliche Reifebeschleuniger verkürzen zum Beispiel die Salamiherstellung drastisch. Doch schmeckt die Turbo-Wurst deshalb wirklich schlechter als eine lang gereifte und luftgetrocknete Salami? Und warum haben Kartoffeln in Fertiggerichten oft eine besonders gelbe Farbe oder einen seltsamen Beigeschmack?

Um den hohen Anforderungen der Verbraucher gerecht zu werden, mache die Lebensmittelindustrie Tag für Tag das Unmögliche möglich wahr: Sie produziert Form-Erdbeeren, die aus Rosinen gemacht werden und unter Hochdruck ewig haltbare, frische Fruchtsäfte.

Und dann das Fleisch, das die Deutschen im Übermaß verspeisen und auf das offensichtlich auch Veganer nicht ganz verzichten können.

Deshalb fänden sich im Supermarkt immer mehr Fleischersatzprodukte: Grillwürste aus Soja, Steak aus Lupinen und Schnitzel aus Seitan – alles ohne Fleisch, aber mit Fleischgeschmack. Und das soll schmecken? Und ist das wirklich gesünder für Mensch und Umwelt? Die Sendungen geben Antworten.

Rund 3300 Millionen Kilogramm Tiefkühlgerichte kaufen die Deutschen pro Jahr, das sind knapp 41 Kilogramm pro Kopf. Heute kommen doppelt so viele Lebensmittel aus der Tiefkühltruhe auf den Tisch wie vor gut 30 Jahren. Hinzu kommen Fertiggerichte aus der Konserve, Tütensuppen und Mikrowellengerichte. Das ZDF zeigt auch Produktionsstätten und spricht mit Herstellern.

Sein Fernsehruhm hat Sebastian Lege jetzt auch zum Buchautor gemacht. In seinem 190-seitigen Werk „Die Food-Werkstatt“ klärt er auf über die große Bedeutung von Mineralstoffen, Spurenelementen und Vitaminen ebenso wie über Giftstoffe, die kein Menscch braucht. Lege wirbt für frische, saisonale und regionale Kost und empfiehlt: „Denk über Dein Essen nach, bevor Du Hunger hast.“ Seinen Lesern erleichtert er diese schöne Seite des Lebens mit einer Vielzahl von Rezepten für gesundes, schmackhaftes und schnelles Essen von Burger und Baguette über Frikadelle und Fischstäbchen bis Nasi Goreng und Steak.

„Essen ist Charaktersache“, schreibt der heute in Düsseldorf lebende Lege und geht so auf die Individualität seiner lesenden Genießer ein. Essen ist für ihn vor allem mehr als Sättigung: „Nicht das simple Zusammenfügen einfacher Zutaten bereitet eine wohlschmeckende Mahlzeit. Es ist vielmehr eine Komposition aus Optik, Geruch, Akustik und Geschmack sowie Nostalgie, Emotionen und unsere Erinnerung, die jeder Einzelne damit verbindet. Die Kombination all dieser Elemente spiegelt die Wertschätzung und Freude am Essen wider und macht sie für jeden einzigartig.“

Na dann guten Appetit auf die Sendungen und das Buch!