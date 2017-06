„Tribute von Panem“ ganz vorn

Movesty mit ihren Requisiten für den großen Auftritt beim Internationalen Deutschen Turnfest in Berlin.

uesen/berlin - Eine erfolgreiche, aufregende und glückliche Woche liegt hinter den 16 Mädchen der Streetdance-Gruppe „Movesty“ vom TSV Uesen. Vom 3. bis 10. Juni reisten sie zusammen mit Trainerin Isabel Cybulski nach Berlin zum Internationalen Deutschen Turnfest. Auf ihrem Programm standen der Festumzug durch das Brandenburger Tor, der Fun-Dance-Contest, Showvorführungen und Beratung mit Choreografen.

Ihr Wettbewerb startete am Montag mit 41 Mannschaften aus ganz Deutschland. Nach der Vorrunde wurden die Gruppen in Einsteiger und Fortgeschrittene eingeteilt, die sich dann am nächsten Tag für die Zwischenrunde und das Finale qualifizieren konnten. Movesty bekam einen Startplatz bei den Fortgeschrittenen und tanzte sich nach einer erfolgreichen Zwischenrunde ins Finale.

Bei strahlender Sonne und gefühlten 30 Grad überzeugten die 16 Mädels mit ihrem Tanz zu „Tribute von Panem“ alle Jurymitglieder und holten sich den Sieg. Sie ernteten später viel Lob und Anerkennung für ihre Darbietung von der Jury und anderen Mannschaften. Zugleich qualifizierten sie sich für die Abschlussgala „Wie bunt ist das denn“ am Freitag.

Diese Gala wurde erst über die Woche mit den besten Teilnehmern im Showbereich gefüllt. Das war eine große Ehre und erfüllte die Trainerin mit sehr viel Stolz auf ihre Mädels. Auch bei den anderen Showauftritten erntete die Gruppe viel Applaus und Zuspruch. Egal, wo die Mädels auftauchten, wurden sie auf den tollen Tanz angesprochen. Zu guter Letzt sollten sie aufgrund mehrerer Nachfragen am Freitagnachmittag noch einmal auf der großen Showbühne im Sommergarten tanzen. „Ein toller Erfolg, den sie nicht so schnell vergessen werden!“, freut sich Trainerin Isabel Cybulski.

Ein weiteres Highlight für die Mädels war der Besuch der Stadiongala am Dienstagabend im Olympiastadion. Nicht nur, dass die Bundeskanzlerin persönlich da war, Fabian Hambüchen aus dem Nationalteam verabschiedet wurde und Udo Lindenberg die Stimmung einheizte, auch die verschiedenen Bilder, die von tausenden von Teilnehmern auf dem Rasen gestaltet wurden, prägten sich fest in das Gedächtnis der Mädels ein. Und als dann noch ein gigantisches Feuerwerk über dem Stadion das Ende des Abends einleitete, hielt es keinen mehr auf den Stühlen. Ein sehr bewegender Abend.

Neben diesen ganzen Aktivitäten und Highlights blieb trotzdem noch ein bisschen Zeit für den Besuch des Checkpoint-Charlie-Museums, eine Shopping-Tour und allerlei Spaß zusammen mit der Gruppe.

„Es ist schön zu sehen, dass die Mädels so toll zusammen halten, ein starkes Team sind und die Leidenschaft zum Tanzen teilen… das macht sie so erfolgreich“, waren die stolzen Worte von Isabel Cybulski.

Wer die Gruppe übrigens zu einer Feier oder Veranstaltung buchen möchte, kann sich gerne direkt bei Isabel Cybulski (i.cybulski@web.de) melden.