Am Freitag drohen Staus: Trecker-Konvois fahren nach Bremen

Mehrere Trecker-Demos sind für Freitag unter anderem in den Landkreisen Diepholz und Rotenburg geplant. Alle Demos im Bremer Westen und Süden werden zu Kundgebungen in der Hansestadt fahren, es kommt zu Verkehrsbehinderungen. Von Nienburg aus geht es nach Hannover.

Landkreis Diepholz - Eine Trecker-Demo im Landkreis Diepholz wird gegen 8.30 Uhr in Bassum starten, die Trecker fahren über die B51 und B6 nach Bremen. Eine weitere Demo beginnt ebenfalls um 8 Uhr in Klein Lessen (Sulingen). Die Route führt ab 8.30 Uhr über die B61, B51 und B6 bis nach Bremen.

Beide Trecker-Kolonnen werden auf der gesamten Strecke von der Polizei begleitet, teilt der Fachdienst Sicherheit und Ordnung vom Landkreis Diepholz mit. Womöglich starten bereits in Barnstorf einige Landwirte, um gemeinsam mit ihren Kollegen im Nordkreis nach Bremen zu gelangen. Von Rehden aus fahren weitere Bauern über Sulingen in Begleitung von Polizeibeamten nach Bremen.

Konvois fahren am Freitag nach Bremen und Hannover

Auch die Polizei Rotenburg rechnet mit Verkehrsbeeinträchtigungen durch Trecker-Convois auf dem Weg nach Bremen. Die Beamten gehen davon aus, dass sich Demonstrationsteilnehmer mit ihren Traktoren am Freitagmorgen in Sittensen treffen und von dort über die Landstraßen in Richtung Hansestadt fahren. Die genauen Routen sind der Polizei im Kreis Rotenburg nicht bekannt. „Überholen Sie die Konvois bitte nicht!“, appelliert der Sprecher der Rotenburger Polizei, Heiner van der Werp in einer Pressemeldung. Erfahrungsgemäß werde der Verkehr schon am Vormittag wieder reibungsfrei laufen.

Eine dritte größere Trecker-Kolonne im Bremer Süden rollt von Walsrode kommend nach Verden und bewegt sich anschließend über Langwedel nach Achim. Ziel ist auch hier die Hansestadt Bremen. Rund 200 Fahrzeuge werden bei diesem Konvoi erwartet.

Im Landkreis Oldenburg versammeln sich die Bauern um 7 Uhr in Harpstedt, um von dort nach Bremen zu fahren. Landwirte aus dem Landkreis Nienburg starten wiederum um 8.30 Uhr in Marklohe. Vom Gewerbegebiet Lemke aus liegt eine Route über die B6 nach Süden direkt in Richtung Hannover nahe.

Trecker-Demos: Beginn im Berufsverkehr

Aufgrund der erwarteten Teilnehmerzahl von jeweils 100 oder mehr Treckern pro Kolonne und dem Versammlungsbeginn während des Berufsverkehrs wird es höchstwahrscheinlich zu erheblichen Beeinträchtigungen im Straßenverkehr kommen. Bereits im Oktober waren Hunderte Landwirte aus dem Kreis Diepholz auf den Straßen.

Landwirte aus allen Teilen Niedersachsens wollen am Freitag in Hannover und Bremen erneut gegen die Agrarpolitik der Bundesregierung demonstrieren. Viele Teilnehmer wollten mit Traktoren zu den Kundgebungen anrollen, teilten die Organisatoren mit. Auch in anderen deutschen Städten sind am Freitag Demonstrationen von Bauern angekündigt.

Parkallee in Bremen für Verkehr streckenweise gesperrt

In Hannover beginnt die Kundgebung um 12 Uhr auf dem Trammplatz vor dem Neuen Rathaus, Beginn in Bremen ist um 13 Uhr auf dem Marktplatz. Laut Polizei werden in beiden Städten jeweils etwa 2000 Schlepper erwartet.

Da in Bremen die Bürgerweide als Parkplatz nicht zur Verfügung steht und am Weserstadion nur eine kleine Parkfläche, wird die Parkallee laut Angaben der Polizei stadteinwärts zwischen Wetterungsweg und Am Stern ab 8 Uhr für den Verkehr gesperrt. Dort sollen die Traktoren abgestellt werden. Vor allem am Osterdeich und der Martinistraße rechnen die Beamten in Bremen mit erheblichen Verkehrsbehinderungen.

„Land schafft Verbindung“ initiiert Bauernproteste

Veranstaltet werden die Protestaktionen von der Initiative „Land schafft Verbindung“. Sie befürchtet unter anderem zu scharfe Umweltauflagen durch neue Gesetze und hatte deshalb in den vergangenen Monaten bereits mehrere große Protestaktionen organisiert.

„Land schafft Verbindung“ besteht erst seit Anfang Oktober. Die Gründung der Initiative sei eine Reaktion auf Ankündigungen der Bundesregierung gewesen, „ideologisch anmutende Gesetzespakete an den Start zu bringen“, erklärte die Organisation. Sie hat im November in Hannover einen kommissarischen Beirat ins Leben gerufen, der ihre Interessen nach außen vertreten soll.

Mit Material des epd