TPT-Revival im Kasch: Feiern wir vor 30 Jahren

Von: Dennis Bartz

Laden Jugendliche zur ersten Teenie-Party ins Kasch ein: Kasch-Geschäftsführer Dennis Meinken (von links), Xenia Penczek-Kapust und Hendrik Kapust. © BARTZ

Achim – Viele Achimer jenseits der 35 Jahre fühlen sich sofort in ihre Jugend zurückversetzt, wenn sie Abkürzungen wie TPT (für: Teenage-Party-Time) und PMA (Party Movement Achim) lesen.

Denn sie verbinden mit den Feiern, die ihren Höhepunkt in den 90er-Jahren hatten und die irgendwann mangels Interesse eingestellt werden mussten, viele schöne Stunden mit Musik, Tanz und guten Freunden im Kulturhaus Alter Schützenhof (Kasch).

Am morgigen Freitag, 23. Juni, 18 bis 22 Uhr, gibt es dort eine Art Revival-Party. Für die Organisatoren, Kasch-Geschäftsführer Dennis Meinken und das Ehepaar Hendrik Kapust und Xenia Penczek-Kapust, schließt sich damit ein Kreis: Meinken hatte damals als Jugendlicher bereits mit angepackt, „und wir waren Stammgäste“, berichtet Xenia Penczek-Kapust im Pressegespräch. Gemeinsam laden sie Jugendliche dazu, in einem geschützten Raum ausgelassen zu feiern. Auf etwa 200 bis 300 Gäste hoffen sie dabei.

Die Idee, die damals über Achim hinaus beliebte Party-Reihe wieder aufleben zu lassen, hatte das Ehepaar bereits vor ein paar Jahren. Im Januar haben sie das Kasch kontaktiert, und schon kurz darauf stand das Konzept: „Wir bringen unser professionelles Know-how als Veranstaltungsprofis gerne mit ein“, erklärt Meinken, der sich über tatkräftige Unterstützung freut.

Viele Stammgäste von damals haben heute Kinder im selben Alter – und bei denen kommt die Idee gut an: „Unsere Tochter und ihre Freunde finden das klasse. Wir stoßen überall auf offene Ohren und machen bereits ordentlich Werbung in den Schulen und Sportvereinen in Achim, Langwedel, Thedinghausen, Ottersberg und Oyten“, erklärt Penczek-Kapust.

Ein paar Veränderungen im Vergleich zu damals soll es geben. So wird natürlich aktuelle Musik gespielt. „Aber es werden auch Hits der 90er-Jahre zu hören sein. Es ist ein besonderes Phänomen, dass viele Songs von damals bei der Jugend noch immer gut ankommen“, betont Meinken, der auf einen weiteren Unterschied hinweist: „Früher haben Gleichaltrige an der Tür gestanden und im Streitfall geschlichtet, heute geht es leider nicht mehr ohne Security.“ Das Kasch zieht damit Konsequenzen aus einer Schulabschlussfeier im vergangenen Jahr, bei der es zu einer Schlägerei gekommen und ein Teil des Mobiliars im Kasch beschädigt worden war.

Eltern können ihre jugendlichen Kinder mit einem guten Gefühl zur Teenie-Party schicken, versprechen die Organisatoren: „Es ist ein Format, das dem Jugendschutz gerecht wird. Es wird kein Alkohol ausgeschenkt und die Party endet pünktlich um 22 Uhr“, so Penczek-Kapust weiter. Sie findet es schade, dass es so wenig Freizeitangebote für Jugendliche gibt: „Diese Altersklasse wird oft ausgeklammert. Bei Kindern sieht es besser aus. Besonders in den Coronajahren hatten Jugendliche kaum eine Möglichkeit gehabt, etwas zu unternehmen.“ Das unterstreicht Hendrik Kapust: „Es ist vieles schwieriger für sie geworden. Früher hatte man sich noch zum Billardspielen getroffen, aber auch das geht ja kaum noch. Und einen Partykeller hat heute auch kaum noch jemand. Viele Jugendliche hängen deshalb in der Stadt herum – aber auch dort sind sie nicht gewollt.“ Wenn etwas angeboten wird, seien die Preise zudem oft sehr hoch.

Mithilfe von lokalen Sponsoren wie Teamsport Lorenz, der Kreissparkasse Verden und der Firma Wehrhahn ist es dem Kasch gelungen, die Kosten gering zu halten – und die Ersparnis gibt das Veranstaltungshaus an die Gäste weiter. Im Eintritt von fünf Euro ist so bereits ein Verzehrgutschein über zwei Euro enthalten.

Susanne Rechten freut sich bereits auf ihren Einsatz als DJane – und schwelgt ebenfalls in Erinnerungen: „Ich erinnere mich gerne an die Zeit, als es ein Mal pro Monat eine Gemeindefete gab.“ Mit ihrer Mädels-Clique habe sie den Sonntagnachmittag zudem gerne im „Infinity“ verbracht.

Rechten hat sich bereits Gedanken über den Musikmix gemacht: „Wir hören am Freitag viel Aktuelles, aber auch die Eltern sammeln Ideen. Meine Erfahrung zeigt, dass man sich oft wundert, was die Kids heute so hören: Jungs eher Deutsch-Rap wie Apache und die Mädels Nico Santos.“

Als DJane Suse möchte sie dafür sorgen, dass es für die Jugendlichen ein unvergesslicher Abend wird – ohne Eltern. „Ich hoffe, dass sie ihre Kinder vor der Tür rauslassen und später wieder abholen. Wir wollten schließlich damals auch nicht, dass die Mutti da ist“, sagte Susanne Rechten und lacht.

Wenn die „Teenie-Party Vol 1“ ein Erfolg wird, soll es schon bald eine Fortsetzung geben. „Vielleicht finden sich dafür dann auch Jugendliche, die mit anpacken wollen – genau wie früher bei den TPT-Partys“, betont Meinken.