Tourismus erholt sich nach Pandemie wieder

Von: Michael Mix

Die Zahl der Übernachtungen in Achim ist im vorigen Jahr auf 77 000 gestiegen. 2021 waren es 60 000. © Mittelweser-touristik

Achim – „Es ist Licht am Ende des Tunnels nach schwierigen Corona-Jahren“, stellte Martin Fahrland, Geschäftsführer der Mittelweser-Touristik, mit Blick auf den Fremdenverkehr in der Region fest. Als er das im Februar in einer Sitzung des Achimer Ratsausschusses für Wirtschaft, Stadtentwicklung und Klimaschutz kundtat, konnte er seine optimistische Aussage noch nicht mit Zahlen untermauern.

Doch inzwischen hat das niedersächsische Landesamt für Statistik die Übernachtungszahlen in gewerblichen Betrieben mit mindestens zehn Betten und auf Campingplätzen mit zehn und mehr Stellplätzen sowie die sogenannten Gästeankünfte für 2022 bekannt gegeben. Danach verzeichnen die Stadt Achim und die gesamte Mittelweser-Region Zuwächse im Vergleich zum Vorjahr. „Das Niveau des Vor-Corona-Jahres 2019 ist jedoch noch nicht erreicht worden“, kommentiert Fahrland die Ergebnisse.

Was die von der Mittelweser-Touristik auf Bitte dieser Zeitung zur Verfügung gestellten Zahlen des Landesamts für Achim belegen. Danach wurden im vergangenen Jahr rund 77 000 Übernachtungen im Stadtgebiet registriert, 2019 waren es noch 83 000 gewesen. Mit Beginn der Pandemie erfolgte der Einbruch im Beherbergungsgewerbe. 2020 gab es in Achim lediglich noch gut 54 000 Übernachtungen und 2021 60 000.

Ähnlich ist die Entwicklung bei den Gästeankünften. 47 000 wurden im vergangenen Jahr in Achim gezählt. Für 2019 hatte die Landesstatistik mehr als 51000 Gästeankünfte ausgewiesen, für 2020 und 2021 dann nur noch jeweils 36 000.

Die Mittelweser-Region verzeichnet ebenfalls einen Aufwärtstrend. So meldet das Landesamt für das Gebiet, das die Landkreise Nienburg, Diepholz und Verden sowie die Stadt Petershagen in Nordrhein-Westfalen umfasst, für das vergangene Jahr knapp 1,2 Millionen Übernachtungen. Das entspricht einem Plus gegenüber 2021 von 43,6 Prozent. Die Gästeankünfte lagen bei gut 483 000 und stiegen um 53,9 Prozent.

Der Landkreis Verden verbuchte mit 308 000 Übernachtungen und 144 000 Gästeankünften jeweils einen Zuwachs von 38 Prozent. Im Landkreis Diepholz fiel dieser deutlich stärker aus. Die Übernachtungszahlen kletterten dort auf 580 000 (+41,2 Prozent) und die Gästeankünfte um 66,9 Prozent auf 221 000. Der neu eröffnete Marissa-Ferienpark am Dümmer See wirke sich dabei positiv aus, erklärt Fahrland.

„Die Hoffnung ist groß, dass wir auch in den übrigen Landkreisen schon bald wieder das Vor-Corona-Niveau erreichen“, äußert der Geschäftsführer. „Der Tourismus ist ein nicht zu unterschätzender Wirtschaftsfaktor für die Mittelweser-Region.“ 2019 habe der Bruttoumsatz im Gesellschafterbereich bei rund 223 Millionen Euro gelegen.

„Der Tourismus ist eine Querschnittsbranche; es gibt kaum einen Wirtschaftsbereich, der nicht vom Tourismus profitiert. Deshalb lohnen sich Investitionen von Kommunen und Unternehmen in tourismusbezogene Infrastruktur, Projekte und die touristische Vermarktung“, ist Fahrland überzeugt. Von der lokalen Infrastruktur profitierten Gäste, Einheimische und Unternehmen vor Ort.

Politik und Verwaltung in Achim wollen den Tourismus in der Stadt erklärtermaßen weiter fördern. So sollen im kommenden Jahr oder 2025, wie berichtet, auf dem Schützenplatz neben dem Sportzentrum ein halbes Dutzend Stellflächen für Wohnmobile eingerichtet werden.

Alte Infotafeln an Gebäuden werden ausgetauscht. © Mix

Noch in diesem Sommer will die Stadt die Infrastruktur für Radfahrer aus nah und fern verbessern. Geplant ist, einen unbefestigten Abschnitt des Weser-Radwegs unterhalb der Achimer Windmühle zu asphaltieren. Und auch der Spatenstich für den Radschnellweg entlang der Bahnstrecke soll erfolgen. Auch weitere Radstationen mit abschließbaren Boxen und digitalem Zugang sind geplant. Darüber hinaus wird derzeit unter Federführung des Landesamts für Straßenbau und Verkehr ein Teil des Rad- und Fußwegs entlang der Obernstraße saniert.

„In Achim dreht sich immer mehr ums Radfahren“, bemerkte Herfried Meyer (SPD) im Stadtentwicklungsausschuss. Er hielte es deshalb für sinnvoll, dass die Stadt der „Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundlicher Kommunen Niedersachsen /Bremen“ (AGFK) beitritt.

Eine Anregung, die Stefan Schuster, Leiter des Straßen- und Verkehrsmanagements bei der Verwaltung, ausdrücklich unterstützte. „Die AGFK ist ein Lobbyverband fürs Fahrrad, aber auch eine Informationsquelle“, wusste er. Dadurch könne die Stadt leichter rechtzeitig an Fördermittel für Radprojekte im Zuge der Verkehrswende herankommen, erläuterte der Planer. „Wir sollten der AGFK schnell beitreten“, riet Schuster. Die Mitgliedschaft koste lediglich 1 500 Euro pro Jahr, ergänzte Werner Wippler (SPD). Damit würde auf den „jetzt schon stark belasteten“ Fachbereich für Bauen und Stadtentwicklung allerdings noch weitere Arbeit zukommen, warnte indes dessen Leiter Steffen Zorn.

Schon in wenigen Wochen sollen für Gäste und Einheimische an historischen Gebäuden in Achim neue Informationstafeln glänzen, kündigte die fürs Stadtmarketing zuständige Tina Fischer auf Nachfrage an. „Es geht um den Austausch alter Schilder, aber auch weitere Objekte werden damit ausgestattet. Die Tafeln sind aus wetterfestem Kunststoff, mit dem Achim-Logo und dem Stadtwappen drauf.“