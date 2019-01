Totholz zwingt zum Handeln

VON LISA DUNCAN

Achim – Sechs große Akazien hat der Bauhof der Stadt noch Ende des Jahres am Mittelweg entfernt. Darüber wundert sich unser Leser Holger Matschulat. Denn nach Höhe und Umfang erfüllten die Gehölze die Kriterien der Baumschutzsatzung und dürften daher nicht gefällt werden. „Leider sieht jetzt der Weg nach dem Radikalschlag erschreckend aus. Warum musste das sein?“, fragt er.

Weil fünf der sechs Akazien krank waren, seien die Fällungen notwendig gewesen und damit auch satzungskonform, sagt Bauabteilungs-chef Steffen Zorn: „Der Baumbestand hatte einen erhöhten Totholzanteil, der bis in den Starkastbereich festgestellt worden ist.“ Dies lasse auf Schädigung im Wurzelbereich schließen. Zudem hätten die Bäume Stammrisse und Faulstellen gezeigt.

Wegen des Sturmtiefs Xavier im Oktober 2017 seien die Fällungen am Mittelweg schon sehr zahlreich gewesen. Daher habe man einige auf die aktuelle Schnittsaison verschoben, führt Zorn aus.

Die beschriebene Baumkrankheit stelle gerade bei Akazien ein erhebliches Verkehrsrisiko dar: „Äste können abbrechen, ohne dass sich dies durch vorherige Rissbildung ankündigt“, so der Baumschutzbeauftragte und stellvertretende Bauhofleiter Daniel von Salzen. Bei anderen Holzarten sei es vorher deutlich erkennbar.

Nach Abstimmung mit dem Baumschutzbeauftragten habe sich der Bauhof für Fällen entschieden. Dazu wurde ein Nachpflanzkonzept, unter anderem mit insektenfreundlichen Großbäumen, entwickelt, das laut Zorn im Frühjahr 2019 umgesetzt werden soll. Heißt: Sobald der Bauhof seine Schnittsaison am 28. Februar beendet, könne mit den Neupflanzungen begonnen werden, erläutert Daniel von Salzen.

Voraussichtlich werden die Nachpflanzungen aus einem Mix aus Akazien und Hopfenbuchen bestehen. Mit letzterer Baumart habe man Am Schmiedeberg, Höhe Marktpassage, und an der Ecke Bergstraße/ Waldenburger Straße gute Erfahrungen gemacht.

In dieser Saison plant der Bauhof, noch 30 bis 35 Bäume zu beseitigen und um die 60 bis 80 Exemplare neu zu pflanzen. Das betrifft auch den Ausgleich für acht noch zu fällende Bäume an der Mühlenstraße, sowie zwischen Mühlenfeldstraße und Marschstraße, die der Bauhof für Montag und Dienstag auf seiner Liste hat. Dort hat das Wurzelwerk von Birken und Linden erhebliche Schäden an Kanal und baulichen Einrichtungen hinterlassen. „Ein reiner Pflasterschaden ist aber noch kein Fällgrund“, erläutert von Salzen. Der Bauhof werde sich auch hier bemühen, straßenbildtypisch nachzupflanzen, aber „sicherlich keine Linden“. Damit habe man bei der Baumplanung vor Jahrzehnten eine ungünstige Wahl getroffen, denn sobald diese Baumart ausgewachsen sei, baue sie einen hohen Wurzeldruck auf. Eine Eigenschaft, die beispielsweise auf Birken nicht zutreffe. Letztere hätten aber meist keinem guten Ruf bei Anwohnern, da sie viel Oberflächenwasser ziehen. „Den einen, richtigen Weg kann man bei der Baumplanung nicht einschlagen“, betont von Salzen. Der Bauhof versuche, Kompromisse zwischen Verkehrssicherung, Umweltschutz und Anwohnerinteressen zu finden.

Wie berichtet, hat die Verwaltung die Baumschutzsatzung neu formuliert. Laut von Salzen lasse sie jetzt vor allem Privatpersonen „mehr Möglichkeiten offen“.