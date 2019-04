Torejagd mit Ehrenkodex

Merentis-Cup in Achim

+ © häg Die „Roten Teufel“ (hier im Spiel gegen Achim) holten den Merentis-Cup. © häg

Achim - Von Bernd Hägermann. Bei allem spielerischen Feuer, das die (am Ende auch siegreichen) „Roten Teufel“ aus Ganderkesee am Sonntag in der Sporthalle des Cato Bontjes van Beek-Gymnasiums entfachten – das Interesse beim Merentis-Cup für Handicap-Fußball galt zunächst einem anderen Team.