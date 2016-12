„Tolle Stimmen, aber ihr müsst noch mehr Blutwurst essen“

Gruppe „Friday“ des Gamma präsentiert sich Jury des „Rosa“-Musikwettbewerbs

+ Arne Bär aus der Jury des vom Rotary-Club Bruchhausen-Vilsen mit Unterstützung auch der Mediengruppe Kreiszeitung veranstalteten Musikwettbewerbs „Rosa 2017“ bei der ganz überwiegend positiven Nachbesprechung des „Friday“-Auftritts.

Achim - „Ihr habt wunderbare Stimmen und spielt sehr sauber zusammen“, lobte Arne Bär, Jury-Vorsitzender des „Rosa“-Musikwettbewerbs 2017 den Auftritt der Gruppe „Friday“ vom Achimer Gymnasium Am Markt (Gamma). Doch sei die Performance bei etwas härteren Rocksongs „fast zu lieb“. „Ihr solltet vor dem Auftritt mehr Blutwurst essen“, feuerte er die zwölfköpfige Gruppe daher an.

„Friday“ müssen nämlich vielleicht bald ein etwa 1000-köpfiges Publikum unterhalten und überzeugen – wenn die Gruppe ins „Rosa“-Finale gelangt, Das steigt am Freitag, 10. März 2017, in der Mensa-Halle des Schulzentrums Bruchhausen-Vilsen.

Die Entscheidung der Jury, wer von insgesamt zehn teilnehmenden schulischen Musikgruppen aus drei Landkreisen es dorthin schafft, wird noch vor Weihnachten bekannt gegeben. Bewertet werden neben dem musikalischen Können auch das jeweilige Konzept der Schule und eben Gesamtauftritt und Bühnenpräsenz.

Es winken den Besten Preisgelder von insgesamt 4500 Euro, die für den Musikunterricht bestimmt sind. Der Sieger erhält 2000 Euro und natürlich die begehrte Rosa-Trophäe. Die Vorentscheidungen fallen jeweils auf „heimischem Boden“ – wie jetzt auf der Bühne des Gamma vor voll besetzten Zuschauer-Stuhlreihen.

Mit „Underneath the Tree“ von Kelly Clarkson legten „Friday“ los , zogen mit „Johny B. Goode“ das Tempo noch an, präsentierten auch „Knocking on Heaven's Door“, „Can't Buy me love“ und „Angels“ von Robbie Williams, bevor zum Abschluss „Hit the road Jack“ von Ray Charles erklang. Tim Feldmann als Sänger glänzte beim schwierigen „Angels“ besonders.

Die Klassen fünf bis zwölf sind bei „Friday“ vertreten. Seit etwa zweieinhalb Jahren gibt es diese Gruppe, die auch schon bei der Achimer Afa-Fachausstellung und beim Stadtfest auftrat. Wöchentlich trifft sich die betreffende Musik-Arbeitsgruppe unter Leitung von Gamma-Lehrerin Marlene Warmer zum Üben. Mittlerweile könnte „Friday“ mit ihrem Repertoire locker Dreiviertelstunden-Konzerte bestreiten.

Mit dazu gehören neben dem erwähnten Tim Feldmann Emily Traxel, Inès Ayed und Carmen Szczodrowski, Gesang; Martha Leszczynska und Armin Köhn, Piano; Finn Tinla und Thies Rahn, E-Gitarre; Wenke Rahn, E-Bass; Lennart Masemann und Matti Bank, Schlagzeug und Percussion, sowie Lena Huckfeldt, Saxophon. Niklas Krug ist als Tontechniker stets dabei. - la