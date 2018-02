Tödlicher Unfall: Bus ohne Defekt

Gutachter-Ergebnis

Achim/Hannover - Laut Pressemitteilung der Firma „Enders Busbetrieb“ aus Hannover kamen Gutachter der Staatsanwaltschaft Verden jetzt zu dem Ergebnis, dass der am tödlichen Unfall in Achim beteiligte Linienbus dieser Gesellschaft sich in einwandfreiem Zustand befand und die Bremsanlage vollständig intakt ist.