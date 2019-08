Frontalcrash nach Überholversuch: 19-Jähriger stirbt

Der 19-jährige Fahrer starb noch am Unfallort.

Ein 19-jähriger Autofahrer ist bei einem Unfall am Montagabend in Achim-Badenermoor tödlich verletzt worden. Die Feuerwehr musste den jungen Mann aus dem Wrack schneiden.

Ein 19-jähriger Mann ist nach einem Unfall in Achim-Badenermoor gestorben.

gestorben. Ein 22-Jähriger kollidierte beim Überholversuch im Gegenverkehr mit dem 19-Jährigen.

im Gegenverkehr mit dem 19-Jährigen. Seelsorger betreuten Angehörige des Verstorbenen.

Badenermoor - Zu dem Unfall kam es gegen 20.20 Uhr auf der Roedenbeckstraße. Nach ersten Angaben der Polizei war ein 22-jähriger Caddy-Fahrer samt Anhänger von Badenermoor in Richtung Autobahn unterwegs. Kurz vor einer Kurve in Höhe der Bergstraße setzte der Mann zum Überholen an, übersah offenbar den Rover des 19-Jährigen und prallte im Gegenverkehr frontal mit ihm zusammen.

Tödlicher Unfall: Seelsorger betreuen Angehörige

Die Feuerwehr musste den jungen Mann aus dem Autowrack schneiden, ein Notarzt konnte nur noch den Tod des 19-Jährigen aus der Samtgemeinde Thedinghausen feststellen. Der 22-Jährige aus dem Kreis Rotenburg kam mit leichten Verletzungen in eine Klinik. Seelsorger kümmerten sich um die Angehörigen des 19-Jährigen, die zum Unfallort kamen.

Badenermoor: Polizei sichert Spuren

Spezialisten der Polizeiinspektion Verden/Osterholz sicherten am Unfallort Spuren, anschließend wurden beide Fahrzeuge geborgen. Ein Spezialunternehmen reinigte die Straße von ausgelaufenen Betriebsstoffen. Die Kreisstraße war bis in die frühen Morgenstunden gesperrt.

An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von rund 15.000 Euro. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang und der Ursache dauern an. Dem 22-Jährigen wurde noch in der Nacht eine Blutprobe entnommen. cb

+ Der Caddy-Fahrer wurde schwer verletzt. © Christian Butt

