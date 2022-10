Tina Fischer übernimmt Stadtmarketing und Kulturmanagement in Achim

Von: Lisa Duncan

Abschied und Aufbruch: Tina Fischer (r.) zieht es nach Achim, zum Bedauern von Weyhes Erster Gemeinderätin Ina Pundsack-Bleith. © Wittenberg

Achim/ Weyhe – Die Stadt Achim bekommt zum 1. November eine neue Mitarbeiterin für den Bereich Stadtmarketing und Kulturmanagement: Tina Fischer. Als bisherige Kulturbeauftragte der Gemeinde Weyhe wird sie zumindest teilweise die Nachfolge von Anneke Luig in der Achimer Stadtverwaltung antreten.

Denn im Februar dieses Jahres hatte die Stadt Achim die Zuständigkeiten umstrukturiert und per Ratsbeschluss entschieden, das Kulturmanagement der Abteilung Wirtschaft zuzuschlagen, um „diese Arbeitsschwerpunkte mehr miteinander zu verzahnen“, sagt Pressesprecher Kai Purschke auf Nachfrage. Luig ist nach gut fünf Jahren unter dem Dach des Achimer Rathauses zum Landkreis Verden gewechselt. Seit Mitte August ist sie dort Projektleiterin der Koordinierungsstelle Frau und Wirtschaft sowie Geschäftsstellenleiterin des Unternehmensnetzwerks „Vereinbar“ (wir berichteten).

Konzerte an der Wassermühle, Theater im Kulturforum, Sommer-Partys auf dem Marktplatz: Für diese und andere Veranstaltungen war Tina Fischer in den vergangenen Jahren neben Kollegin Hedda Stock in Weyhe verantwortlich. Zum Ende des Monats kehrt die 41-Jährige der Gemeinde nach neuneinhalb Jahren den Rücken. Offenbar sehr zum Bedauern der Weyher Gemeindeverwaltung: „Tina Fischer hat die gesamte Kulturarbeit durch das Setzen eigener Schwerpunkte sehr bereichert“, lobte Ina Pundsack-Bleith beim Pressegespräch. Diese Akzente beschrieb die Erste Gemeinderätin mit den Adjektiven „modern“ und „flippig“. Als Beispiel für „tolle Formate“ nannte Pundsack-Bleith insbesondere das Street-Art-Festival.

Die studierte Kunst- und Kulturwissenschaftlerin Fischer war 2013 als damalige Schwangerschaftsvertretung von Hedda Stock quer in die Gemeinde-Kulturarbeit eingestiegen. Inzwischen teilen beide sich die Stelle; für Fischer waren Aufgaben im Stadtmarketing hinzugekommen (in dessen Bereich beispielsweise die „Summer in the City“-Reihe fällt).

Das Achimer Stadtfest konnte die Unternehmergemeinschaft Achim (UGA) nach zweijähriger Corona-Pause dieses Jahr wieder ausrichten. Als neue Kulturmanagerin der Stadt wird Tina Fischer auch im Austausch mit anderen Veranstaltern stehen. Archiv © Bartz

In Achim könnte sie stadteigene Veranstaltungen wie das Maibaumfest, das Achimer Stadtfest, die europäische Mobilitätswoche mit Aktionen wie dem Stadtradeln und das Kinderstadtfest unterstützen und begleiten. Darüber hinaus soll sie laut Kai Purschke als Kontaktperson für andere Akteure im Eventbereich, die Unternehmergemeinschaft (UGA) oder das Kulturhaus Alter Schützenhof (Kasch), fungieren. Fischer wäre auch erste Ansprechpartnerin, falls ein Festival wie das Anfang Oktober 2022 erstmals veranstaltete „Kultur & Kulinarik“ in der Achimer Innenstadt erneut organisiert werden sollte. Hier wird die Schnittstelle zum Stadtmarketing deutlich, das sich in großem Maße um die Attraktivierung der City dreht, aber natürlich auch die weiteren Ortsteile des Weserorts umfasst.

Fischers Herangehensweise – das, was Ina Pundsack-Bleith mit „flippig“ meinte – wurde beim Abschiedsgespräch noch einmal deutlich. Spätestens als Tina Fischer sich an den Moment erinnerte, als sie kurzerhand entschied: „Irgendwie habe ich Bock, dass auch mal abgerockt wird.“ In besonderer Erinnerung bleibt ihr deshalb noch das erste Konzert der texanischen Sängerin Patricia Vonne an der Sudweyher Wassermühle. Die Rückmeldungen hätten ihr anschließend gezeigt: „Ich habe die Möglichkeit, hier etwas zu entwickeln, auszuprobieren.“ Daneben hob Fischer das „Aufmucken gegen Rechts“-Festival hervor, das der Verein Korrekte Töne organisiert (für den sie ebenfalls aktiv ist) und das die Gemeinde unterstützt. 2018 war das Festival auf das Mühlenkampgelände umgezogen. Fischer erinnerte sich an einen „Durchbruch“ auf der großen Landkarte. Plötzlich habe man Anfragen von Bands aus ganz Deutschland bekommen. Besonders hob sie den Auftritt der Antilopen Gang aus jenem Jahr hervor. „Seitdem wussten viele, wer ich bin, auch in der Bremer Musikszene.“

In Achim will sich Fischer einer „neuen Herausforderung stellen“, verriet die Bremerin. Statt für den gesamten Veranstaltungsablauf – inklusive Buchung der Künstler und Organisation des Ticketverkaufs – zuständig zu sein, werde sie hier „konzeptioneller“ arbeiten. wt/ ldu