Teurer Kreuzungsumbau für Tempoerhöhung?

Meinken: „Lachnummer“ / Ausschuss lehnt ab

ACHIM - Werner Meinken (SPD) sprach von einer „Lachnummer“. Dabei ist auch ihm sicher nicht zum Lachen zumute.

Das Landesstraßenbauamt in Verden hat nämlich hoheitlich verfügt, dass an der Landesstraße 156 im Bereich Uesener Feld und Uesener Gewerbepark die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 50 auf 70 km/h erhöht wird und deshalb der Kreuzungsbereich mit den Zufahrten zu den beiden Gewerbegebieten neu gestaltet werden müsse. Die Abbiegespur zur Max-Naumann-Straße im neuen Uesener Feld soll verlängert werden, und der Kreuzungsumbau wird eine Menge Geld kosten.

Allein an Gutachter- und Planungskosten hatte die Stadtverwaltung im kommenden Haushalt 115 000 Euro eingesetzt. Auch Achims Verkehrsplaner Stefan Schuster trug das mit, obwohl er die Tempoerhöhung mit ihren hohen finanziellen Folgen für falsch hält in dem Bereich, in dem auch die AutobahnanschlussstellenAchim-Ost und die Kreisstraße mit dem „McDonalds-Kreisel“ einmünden. Der Verwaltungsmitarbeiter beugt sich eben der Anweisung von ganz oben beziehungsweise meint, das nur mit teuren Gegengutachten verhindern zu können.

Werner Meinken will das jedoch nicht mitmachen und notfalls Verkehrsminister Olaf Lies einschalten. Auf seinen Antrag hin empfahl der Ratsausschuss für Wirtschaft, Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr einstimmig, nur 10 000 Euro für diesen Posten vorzusehen. - mb