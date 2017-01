Das teuerste Projekt in Achims Geschichte

Weil die neue Verbindungsstraße von der L 158 zum Gewerbegebiet und dem Autobahnanschluss Achim-West hier in den Triften durchführt, muss die Eisenbahnüberführung ersetzt werden. Das kostet nach ersten Schätzungen 14,4 Millionen Euro. - Foto: Brodt

Achim - Von Manfred Brodt. Wenn es tatsächlich kommen sollte, wird das Projekt Achim-West neben dem Autobahnbau das teuerste in der 926-jährigen Achimer Geschichte sein. Bis es vielleicht realisiert wird, wird allerdings noch sehr viel Wasser die Weser herunterfließen. Um über die gesammelten Probleme und Unklarheiten zu sprechen, hatte Karl Heinz Freitag, der Vorsitzende des Wirtschaftsbeirats Achim, jetzt Verantwortliche der Stadt, Planer und die Presse an einen Tisch gebracht.

Die Planer Wolfgang Bielski (Projektentwicklung Bremen), Andree Meyer und Christian van der Velde (beide Consult Team Bremen) müssen so konkret noch Entscheidungen auf Bundes- und Landesebene einbeziehen, die die Planung fundamental verändern würden.

Zum einen ist da der prinzipiell beschlossene Ausbau der Autobahn 1 im Bereich des Bremer Kreuzes auf acht, streckenweise sogar neun Spuren. Er wird wohl kommen, laut Bundesverkehrswegeplan aber erst im Zeitraum 2030-2045. Jetzt, wie bisher, eine Brücke bei Vitakraft über eine sechsspurige A1 zu planen, wäre natürlich ein Schildbürgerstreich. Geplant wird also schon für eine achtspurige Autobahn, die noch in weiter Ferne ist. Bremen und Achim werden sich allerdings noch unterhalten müssen, wo und auf wessen Gelände diese Brücke oder auch ein Tunnel gebaut werden. Teurer wird es auf jeden Fall.

Zum anderen ist jetzt für den Hinterlandverkehr der norddeutschen Häfen wieder ein drittes Gleis zwischen Bremen und Langwedel im Gespräch und im Bundesverkehrswegeplan wie Raumordnungsprogramm enthalten. Es ist vorgesehen in der optimierten Alpha-E-Variante, die früher einmal Y-Trasse von Hannover nach Bremen und Hamburg hieß.

Die Alternative zum dritten Gleis besteht im Ausbau und der Elektrifizierung der EVB-Bahnstrecke Bremerhaven- Bremervörde-Rotenburg, die 40 Güterzüge pro Tag bewältigen könnte.

Achims Erster Stadtrat Bernd Kettenburg verdeutlichte, dass nur eins dieser beiden Bahnprojekte verwirklicht würde, und Siegfried Deutsch, Geschäftsstellenleiter der Industrie- und Handelskammer Bremen, rechnet damit, dass die Strecke Bremerhaven-Rotenburg den Vorzug erhält.

Das dritte Gleis würde nicht nur im dicht besiedelten Bremen, Achim und Langwedel auf einige räumliche Schwierigkeiten stoßen, sondern auch die bisher für etliche Millionen geplante neue Eisenbahnbrücke in Bierden in Frage stellen. Sie müsste neu geplant oder sogar durch einen Tunnel ersetzt werden. Auch darauf stellen sich die Planer ein im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens bis Mitte 2018.

Dann erst wird die nicht auf Rosen gebettete Stadt Achim die Grundsatzentscheidung fällen, ob sie das 100-Millionen-Projekt überhaupt fortsetzen will.

Bis dahin sind noch nicht unbeträchtliche finanzielle Schwierigkeiten zu überwinden, wie auch Erster Stadtrat Bernd Kettenburg und Wirtschaftsförderer Martin Balkausky einräumen.

Der „Gesehen-Vermerk“ des Bundes sichert nach Aussage von Kettenburg die finanzielle Unterstützung des Bundes für den neuen Autobahnanschluss Achim West, auch wenn der nicht im Bundesverkehrswegeplan steht.

Der Stadtrat hat sich bisher festgelegt, nicht mehr als zehn Millionen Euro beizusteuern. Um nicht in eine Haushaltsschieflage zu geraten und den Stadthaushalt nicht mehr genehmigt zu bekommen, würden diese Ausgaben eventuell in eine Art Schattenhaushalt einer neuen Projektgesellschaft mit dem Mehrheitseigentümer Achim verlagert.

Die 22,3 Millionen Euro, des Landes sind bisher über das Entflechtungsgesetz zugesagt, das aber 2020 ausläuft. Die Stadt ist jedoch guter Hoffnung, dass das Land die Millionen im Rahmen neuer Ersatzgesetze zahlen wird.

Auch wenn die Stadt vom Kreis 1,8 Millionen Euro für Straßenbau und von Bund und Bahn einen großen Teil der 14,4 Millionen Euro für die neue Eisenbahnüberführung in den Triften bekommen sollte, fehlen laut Erstem Stadtrat Bernd Kettenburg immer noch zwölf Millionen Euro, die man sich wohl insbesondere von Bremen erhofft.

Bisher hat Bremen nur einen relativ kleinen Betrag von 500 000 Euro für das laufende Planfeststellungsverfahren zugesagt, der aber noch immer nicht überwiesen ist.

Bremen wäre besonders gefragt, wenn Achim-West in dem Bereich der Theodor- Barth-Straße fortgeführt wird. Schließlich soll Achim-West auch die Erreichbarkeit der Bremer Gewerbegebiete in Mahndorf und Hemelingen erleichtern. Achim strebt zudem höchstmögliche Kooperation mit Bremen auch bei dessen Gewerbegebiet Hansalinie an. Selbst Oyten, Stuhr und Weyhe würde man gerne einbeziehen.

Für Prof. Dr. Günter Dannemann, früherer Finanzstaatsrat in Bremen und heute im Wirtschaftsbeirat Achim aktiv, bietet Achim-West mit seinen 75 Hektar am Bremer Kreuz und seinen geschätzten bis zu 4000 neuen Arbeitsplätzen doch eine Win-Win-Situation für Achim und Bremen. Wenn die beiden ungleichen Städte es schafften, die neuen Beschäftigten auch zu ihren Einwohnern zu machen und sich über eine Aufteilung der Gewerbesteuer zu einigen, dann könnten sie beide jährliche Mehreinnahmen bei der Einkommens- und Gewerbesteuer im zweistelligen Millionenbereich erzielen. Das sollte allen Kleinkrämern und Kirchturmsdenkern bewusst sein, meint wohl nicht nur er.